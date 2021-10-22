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22.10.2021 14:31

Открылась выставка "Хранители земли Калужской. 650 лет"

21 октября в Лицее № 48 начала работу тематическая выставка "Хранители земли Калужской. 650 лет". Выставка призвана отразить героические судьбы жителей Калужской области, красоту и самобытность Калужского края. На ней представлены пять тематических блоков: 650 лет моей Калуге, история семьи в истории России, Калуга и космос, Калужская земля - хранительница православных традиций, уникальная природа и достопримечательности земли Калужской.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

В открытии выставки приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской думы Андрей Линков.

Фото: Калужская гордума
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"Представлены интересные экспонаты, посвященные истории и природе Калужского края, нашим прославленным землякам. Каждый посетитель найдет что-то интересное для себя, - отметил Юрий Моисеев. - Выставка заставляет задуматься, чем же хороша наша Калужская земля, позволяет узнать, как развивался наш регион, каких усилий это стоило предыдущим поколениям. Чем больше мы узнаем об истории и славном прошлом Калуги, тем больше будем ценить и любить свою малую Родину".

Андрей Линков поблагодарил организаторов выставки за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение исторической памяти.

Экспозиции будут проводиться в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Износковском, Тарусском и Юхновском районах. Через каждые две недели экспозиции будут перемещаться на новое место - в музеи, школы, библиотеки, дома культуры.

Каждый экспонат сопровождается QR-кодом, который позволит получить дополнительную информацию, виртуально побывать в замечательных местах Калужской земли и больше узнать об истории родного края.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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