Пострадавший при взрыве под Рязанью получил ожоги 99 процентов тела

Состояние одного из пострадавших при взрыве на пороховом заводе в рязанском поселке Лесной оценивается как крайне тяжелое.

- Мужчина получил ожоги 99 процентов тела, - сообщил ТАСС сотрудник поселковой больницы.

Сообщение о ЧП на частном предприятии, занимающемся производством взрывчатки, поступило к спасателям в 08.22. На данный момент возникший после взрыва пожар локализован на площади 160 квадратных метров, известно о семи погибших, один человек госпитализирован, еще девятерых рабочих ищут спасатели.