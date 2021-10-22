Председатель Воронежской облдумы помог жителям региона

Восстановить теплоснабжение в ряде многоквартирных домов Воронежа попросили жители, попавшие на дистанционный прием к председателю Воронежской областной думы Владимиру Нетесову.

Он рассмотрел семь обращений вместе со специалистами партийной приемной и региональной общественной организации "Жилищный контроль".

В одном из заявлений отмечалось, что из-за длительной задержки в модернизации системы отопления дома жильцы вынуждены многократно переплачивать за эту услугу. Другие обращения были связаны с ненадлежащим качеством горячего водоснабжения и перебоями в нем, которые могли возникнуть из-за подключения к сетям соседней новостройки.

Все заявители получили правовые консультации. Часть вопросов удалось решить оперативно. Обращения, которые потребовали более детального рассмотрения и выезда на место, взяты на контроль.

Владимир Нетесов отметил, что приемы граждан, несмотря на переход в дистанционный формат, остаются важным каналом прямой связи между депутатами и избирателями, позволяют оперативно помогать людям, попавшим в затруднение.

- Парламентарии продолжают рассматривать обращения с той повесткой, которая беспокоит жителей региона. Хотя отопительный сезон начат в штатном режиме, у некоторых воронежцев еще возникают сложности с обеспечением комфортных температурных условий в домах. Одна из наших основных задач - оказать людям всестороннюю поддержку и решить возникшие проблемы, - подчеркнул председатель облдумы.

Отопительный период в Воронежской области начался 20 сентября для объектов социальной сферы, 27 сентября - для многоквартирных жилых домов. По данным на 20 октября, в регионе работает 1525 котельных - 99,7 процента от общего объема. Они обеспечивают теплом 7753 многоквартирных дома, 470 детских садов, 774 учреждения образования, 731 объект здравоохранения и 47 учреждений социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан. Небольшая - около 0,1 процента - доля зданий, куда тепло еще не поступило, есть лишь среди многоэтажек с центральным отоплением и объектов образования.