Собянин: Нерабочие дни способны быстрее разорвать цепочки заражений

QR-коды не дадут такого эффекта в разрыве цепочек заражений, как нерабочие дни, сказал в программе "Вести-Москва" столичный мэр Сергей Собянин. Они подходят для того, чтобы подтолкнуть граждан к вакцинации против коронавируса. А нерабочие дни способны дать более быстрый эффект.

Мэр напомнил, что помимо каникул, объявленных в столице с 28 октября по 7 ноября, в Москве предприняты и другие меры для того, чтобы сдержать пандемию. В частности, непривитых москвичей в возрасте 60+ уже с ближайшего понедельника 25 октября по 22 февраля 2022 года ждет домашний режим. Такая же мера адресована хроническим больным. Кроме того, работодателей власти обязали с 25 октября отправить 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

Напомню, сегодня в столице зарегистрировано 8166 новых случаев COVID-19. Это максимальное количество нынешней осенью.