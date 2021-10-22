Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов

QR-коды привели к падению доходов столичных ресторанов, поэтому антиковидные меры нужно вводить дозированно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что летом из-за QR-кодов ресторанный бизнес потерял от 20 до 80% доходов. С учетом летних веранд падение в среднем оценено в 36%. "В длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики", - объяснил в эфире телеканала "Россия-1" Собянин.

По мнению градоначальника, QR-коды для прохода в кафе, рестораны и другие общественные места сейчас не помогут снизить заболеваемость. Для начала, уточнил он, нужно увеличить уровень вакцинации населения.