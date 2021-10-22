Стоимость поддельного сертификата о вакцинации достигла 15 тысяч рублей

Для оформления такой фальшивки аферисты просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса и номер телефона, подключенного к Госуслугам. А для оформления некоторых сертификатов даже достаточно одного лишь СНИЛС. Самые свежие объявления в интернете о возможности получить фейковые сертификаты датированы 5, 8 и 14 октября.

О росте таких подделок говорит и полиция. Несмотря на усложнившуюся эпидемиологическую ситуацию и весьма жесткие меры по борьбе с незаконными документами, количество таких зафиксированных преступлений не снижается. Так, в Подмосковье накануне задержаны восемь человек за подделку сертификатов о вакцинации. Два медработника и шесть посредников из Электростали искали потенциальных клиентов через интернет. Их услугами воспользовалось более 60 граждан. Проведено не менее 19 обысков, в том числе и по месту жительства обвиняемых. У них изъяли документы и другие имеющие значение для следствия предметы. Проведено более 20 допросов, расследование дела продолжается.

Что особенно тревожит, в подделке лжесертификатов, как правило, участвуют медицинские работники

В полиции корреспонденту "РГ" рассказали, что такие случаи регистрируются практически ежедневно. Что особенно тревожит, в подделке лжесертификатов, как правило, участвуют медицинские работники.

Именно они предоставляют криминальным умельцам образцы необходимых документов, бланков медучреждений, личные печати врачей. И конфиденциальную информацию, без которой сложно составить привлекательное объявление в сети. А вот курьеров, доставляющих заказ клиенту, обычно используют, что называется, "втемную".