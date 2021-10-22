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22.10.2021 02:23
Рубрика: Общество

Стоимость поддельного сертификата о вакцинации достигла 15 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и, соответственно, их продажа возрастают. Так, по информации РИА Новости, стоимость таких "документов", которые мошенники обещают занести в базу Госуслуг, достигает 15 тысяч рублей.

Для оформления такой фальшивки аферисты просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса и номер телефона, подключенного к Госуслугам. А для оформления некоторых сертификатов даже достаточно одного лишь СНИЛС. Самые свежие объявления в интернете о возможности получить фейковые сертификаты датированы 5, 8 и 14 октября.

Фото: Олеся Курпяева
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О росте таких подделок говорит и полиция. Несмотря на усложнившуюся эпидемиологическую ситуацию и весьма жесткие меры по борьбе с незаконными документами, количество таких зафиксированных преступлений не снижается. Так, в Подмосковье накануне задержаны восемь человек за подделку сертификатов о вакцинации. Два медработника и шесть посредников из Электростали искали потенциальных клиентов через интернет. Их услугами воспользовалось более 60 граждан. Проведено не менее 19 обысков, в том числе и по месту жительства обвиняемых. У них изъяли документы и другие имеющие значение для следствия предметы. Проведено более 20 допросов, расследование дела продолжается.

Что особенно тревожит, в подделке лжесертификатов, как правило, участвуют медицинские работники

В полиции корреспонденту "РГ" рассказали, что такие случаи регистрируются практически ежедневно. Что особенно тревожит, в подделке лжесертификатов, как правило, участвуют медицинские работники.

Именно они предоставляют криминальным умельцам образцы необходимых документов, бланков медучреждений, личные печати врачей. И конфиденциальную информацию, без которой сложно составить привлекательное объявление в сети. А вот курьеров, доставляющих заказ клиенту, обычно используют, что называется, "втемную".

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