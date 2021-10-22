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22.10.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

Стрелявший в Москве по автобусу водитель предстанет перед судом

Текст: Владислав Куликов
Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя столицы, который стрелял по автобусу. Мужчину возмутила наглость водителя автобуса, посмевшего выразить недовольство тем, что дорогое авто перегородило ему дорогу. По мнению "хозяина жизни" из джипа Mercedes, все люди должны были терпеливо ждать, пока он соблаговолит отъехать.

"Установлено, что 16 июля 2021 года обвиняемый, управляя принадлежащим ему автомобилем марки "Mercedes-Benz AMG G 63", двигался по проезжей части Большой Пироговской улицы. В районе дома 53 он хотел выполнить маневр - поворот налево, в сторону Новодевичьего проезда, и своим автомобилем перекрыл проезд двигавшемуся во встречном направлении, в соответствии с установленными правилами, рейсовому пассажирскому автобусу", - рассказывают в прокуратуре Москвы.

Фото: Александр Корольков
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После этого, у водителя дорогого автомобиля возник словесный конфликт с водителем автобуса из-за перекрытия движения. "При этом обвиняемый, осознавая противоправный характер своих действий, окончательно заблокировал автобусу возможность продолжения движения и, демонстративно нарушая установленные правила поведения в общественном месте, из хулиганских побуждений произвел один выстрел в лобовое стекло автобуса из принадлежащего ему травматического пистолета "Хорхе № 100136", калибра 9 мм Р.А., относящегося к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения, - продолжают в прокуратуре. - В результате лобовое стекло автобуса было повреждено, а обвиняемый с места преступления скрылся".

В СМИ была информация, что номер внедорожника смогли установить по видео, записанному регистратором автобуса. Оказалось, что Gelandewagen был снят с учета, а ранее им владела москвичка. Как бы то ни было, горячего ездока нашли. По словам представителей надзорного ведомства, своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, а также причинил ГУП "Мосгортранс" материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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