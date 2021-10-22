Стрелявший в Москве по автобусу водитель предстанет перед судом

"Установлено, что 16 июля 2021 года обвиняемый, управляя принадлежащим ему автомобилем марки "Mercedes-Benz AMG G 63", двигался по проезжей части Большой Пироговской улицы. В районе дома 53 он хотел выполнить маневр - поворот налево, в сторону Новодевичьего проезда, и своим автомобилем перекрыл проезд двигавшемуся во встречном направлении, в соответствии с установленными правилами, рейсовому пассажирскому автобусу", - рассказывают в прокуратуре Москвы.
После этого, у водителя дорогого автомобиля возник словесный конфликт с водителем автобуса из-за перекрытия движения. "При этом обвиняемый, осознавая противоправный характер своих действий, окончательно заблокировал автобусу возможность продолжения движения и, демонстративно нарушая установленные правила поведения в общественном месте, из хулиганских побуждений произвел один выстрел в лобовое стекло автобуса из принадлежащего ему травматического пистолета "Хорхе № 100136", калибра 9 мм Р.А., относящегося к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения, - продолжают в прокуратуре. - В результате лобовое стекло автобуса было повреждено, а обвиняемый с места преступления скрылся".
В СМИ была информация, что номер внедорожника смогли установить по видео, записанному регистратором автобуса. Оказалось, что Gelandewagen был снят с учета, а ранее им владела москвичка. Как бы то ни было, горячего ездока нашли. По словам представителей надзорного ведомства, своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, а также причинил ГУП "Мосгортранс" материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.