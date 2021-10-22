Студенты вузов и колледжей в Подмосковье уйдут на каникулы

Подмосковные вузы и колледжи с 30 октября по 7 ноября уйдут на каникулы, сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Она объяснила, что власти Подмосковья решили обойтись без дистанционного обучения. Именно поэтому студенты отправятся на каникулы.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил в регионе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Школьники учиться тоже не будут. Дистанционка у них пока не планируется, но все будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки.