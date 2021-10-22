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22.10.2021 16:30
Рубрика: Власть

В центре Москвы арестовали Porsche за долги владельца по коммуналке

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Служба судебных приставов арестовала автомобиль жителя Арбата из-за задолженности по коммунальным платежам. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе префектуры Центрального округа Москвы.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Владелец квартиры в Большом Афанасьевском переулке накопил долгов на сумму 175 тысяч рублей. Столько набежало с 2019 года, когда владелец перестал оплачивать счета. Принятые управляющей компанией меры к результату не привели, они обратились в суд. Судебный пристав наложил арест на транспортное средство должника - Porsche Cayenne. С помощью эвакуатора автомобиль отправлен на ответственное хранение на специализированную стоянку.

Если владелец не погасит долг, его машину продадут с аукциона. Как отмечает пресс-служба, в центре столицы совместные рейды по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ проводятся представителями управляющих компаний и сотрудниками Главного управления федеральной службы судебных приставов по городу Москве на регулярной основе. Так, за две недели октября по ранее вынесенным решениям суда было арестовано и перемещено на спецстоянки четыре автомобиля должников.

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