В Москве установлен антирекорд по числу заражений COVID

Количество заболевших коронавирусом в столице растет шестую неделю подряд. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В сутки регистрируется более 8 тысяч новых случаев заражения ковидом. "Ограничительные меры целиком будут введены только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", - констатировала вице-мэр. По ее оценкам, переломить ситуацию без новых санитарных мер не получится.

Прирост числа заболевших создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения города, однако пока мощностей достаточно.