В Подмосковье возбуждено уголовное дело за разрушение Щербинского городища

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения памятника истории - Щербинского городища.

Оно расположено (точнее, было расположено) в Домодедовском районе. Его снесли предприимчивые коммерсанты, чтобы построить рынок. Ведь развалины денег не приносят, а уважать историю нашей страны дельцы не обучены.

Как подчеркнули в прокуратуре Московской области, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. "Прокуратурой Московской области 17 октября 2021 года была организована проверка по поступившей информации о проведении земляных работ на территории объекта культурного наследия. После вмешательства прокуратуры проведение всех работ было незамедлительно прекращено", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве рассказывают: "В ходе выездных проверочных мероприятий Домодедовской городской прокуратурой было установлено, что на земельном участке, расположенном в городском округе Домодедово Московской области, был поврежден объект культурного наследия - Городище "Щербинское" ("Конопелковское"). На основании материалов прокурорской проверки отделом дознания УМВД России по городскому округу Домодедово, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Кроме того, материалы проверки для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных должностных лиц направлены в следственный орган".

Проведение проверки продолжается. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на особом контроле прокуратуры Московской области. Ранее археологи назвали случившееся с памятником истории катастрофой для науки. Щербинское городище упоминается во всех основных учебниках археологии. Оно стало источником знаний о дославянской культуре Подмосковья. Между тем, как сообщили ученые, в минувшие выходные Щербинское городище было практически полностью уничтожено экскаваторами застройщиков ради возведения на этом месте строительного рынка.

Как уточняет РИА Новости, Щербинское городище - это поселение древних скотоводов, включавшее наследие раннего железного века. С юга и востока его окружали валы и рвы. Культурный слой памятника достигал трех метров. На городище археологи изучали следы древнего хозяйства (скотоводства, кузнечного дела) и искусства (резное изображение головы животного с чертами лошади и кабана). Культурный слой содержал не только многочисленные кости домашних и диких (в том числе северного оленя) животных, но и керамику дьяковской культуры.