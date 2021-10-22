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22.10.2021 20:08
Рубрика: Происшествия

В Москве оценили последствия от ураганного ветра

Текст: Ирина Огилько

Ураганный ветер в столице 22 октября повалил 52 дерева и повредил 25 автомобилей. Такие результаты обнародовал официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19:00, ветром повалено 52 дерева, повреждено 25 автомобилей. Для того, чтобы освободить территории, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. "По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится ночью и завтра в течение дня. Его порывы будут достигать 15 м/с", - сообщает канал.

Москвичам напомнили, что на улицу в период непогоды лучше не выходить. Но если оказались на улице, не нужно укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

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