В Воронежской области две недели объявлены нерабочими

Новости

Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
Анатолий Карпов получит думский мандат Ольги Баталиной 17:31
В Москве иномарка сбила ребенка на тротуаре 17:13
В Госдуме оценили расширение программы льготной ипотеки на частные дома 17:04
Путин и Беннет завершили переговоры в Сочи 17:00
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу 16:59
В Москве арестован второй за сутки Porsche 16:57
Столичный РАМТ перешел на COVID-free режим 16:56
В Минэнерго объяснили сбои в энергоснабжении регионов 16:53
В Москве возбудили дело об отравлении метанолом трех человек 16:51
Девушка погибшего при взрыве на рязанском заводе рассказала о трагедии 16:42
Умер заболевший COVID вокалист группы Switch Томми ДеБарж 16:42
Аналитики не исключили дальнейший рост ключевой ставки 16:36
В центре Москвы арестовали Porsche за долги владельца по коммуналке 16:30
Росгидромет создаст систему экологического мониторинга на Байкале 16:30
Росреестр продолжит оказывать услуги в период нерабочих дней 16:28
В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 17:33
Рубрика: Власть

В Воронежской области две недели объявлены нерабочими

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Воронежские власти объявили нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Предприятиям, чья деятельность на период с 25 октября по 7 ноября ограничена или запрещена, рекомендовано сохранить за работниками обычную зарплату.

Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории торговых центров, супермаркетов, складов, ярмарок и рынков. Исключения составят аптеки, точки продажи продуктов питания, салоны сотовой связи и иные розничные магазины, если у них есть отдельный вход с улицы и продажа товаров будет идти дистанционно (через пункт выдачи) или с условием доставки.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу

Не разрешена работа: ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, бань и других предприятий beauty-сферы, нестационарных точек продажи непродовольственных товаров, спортивных объектов, фитнес-клубов, бассейнов и общепита. Исключение сделали для заведений, готовых работать навынос (без посещения клиентами помещений) и на доставку, для корпоративных столовых, кафе и ресторанов в гостиницах, на вокзалах, в аэропортах и на объектах дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

Ветеринарные клиники смогут работать только для оказания экстренной помощи животным. Финансовые организации - только по неотложным услугам (платежи и расчеты). Разрешена деятельность точек по изготовлению ключей, автосервисов, организаций ритуальных услуг и центров реабилитации детей-инвалидов.

Запрещены все массовые мероприятия с очным присутствием людей: физкультурные и спортивные, развлекательные, досуговые, культурные, просветительские и рекламные. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ и иных местах массового посещения.

Закрыты будут кинотеатры, концертные залы и цирки, детские игровые комнаты и развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и иные места отдыха для несовершеннолетних, в том числе в парках и торгово-развлекательных центрах. В зоопарках можно будет попасть только на территории, расположенные на открытом воздухе.

Запреты не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента России от 11 мая 2020 года № 316.

"Организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на своих объектах сотрудников охраны и работников, содержащих эти объекты и поддерживающих процессы, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей. Также на работу могут выйти сотрудники, начисляющие и выплачивающие зарплату", - сообщили в правительстве региона.

В ЦФО введены QR-коды для входа в музеи и рестораны

Приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти, за исключением регистрации смерти. Сроки по ним продлят на 14 календарных дней. Услуги в электронном виде получить будет возможно.

В детсадах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители (законные представители) трудятся в организациях и ИП, чья деятельность не приостановлена.

Людям старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию, если их нахождение на рабочем месте не является критически важным. Это правило не распространяется на тех, кто официально переболел коронавирусом менее полугода назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) против ковида.

В период локдауна все прививочные пункты в Воронежской области будут работать, как обычно. Все медучреждения будут оказывать медпомощь в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать