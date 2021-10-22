В Воронежской области две недели объявлены нерабочими

Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории торговых центров, супермаркетов, складов, ярмарок и рынков. Исключения составят аптеки, точки продажи продуктов питания, салоны сотовой связи и иные розничные магазины, если у них есть отдельный вход с улицы и продажа товаров будет идти дистанционно (через пункт выдачи) или с условием доставки.

Не разрешена работа: ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, бань и других предприятий beauty-сферы, нестационарных точек продажи непродовольственных товаров, спортивных объектов, фитнес-клубов, бассейнов и общепита. Исключение сделали для заведений, готовых работать навынос (без посещения клиентами помещений) и на доставку, для корпоративных столовых, кафе и ресторанов в гостиницах, на вокзалах, в аэропортах и на объектах дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

Ветеринарные клиники смогут работать только для оказания экстренной помощи животным. Финансовые организации - только по неотложным услугам (платежи и расчеты). Разрешена деятельность точек по изготовлению ключей, автосервисов, организаций ритуальных услуг и центров реабилитации детей-инвалидов.

Запрещены все массовые мероприятия с очным присутствием людей: физкультурные и спортивные, развлекательные, досуговые, культурные, просветительские и рекламные. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ и иных местах массового посещения.

Закрыты будут кинотеатры, концертные залы и цирки, детские игровые комнаты и развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и иные места отдыха для несовершеннолетних, в том числе в парках и торгово-развлекательных центрах. В зоопарках можно будет попасть только на территории, расположенные на открытом воздухе.

Запреты не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента России от 11 мая 2020 года № 316.

"Организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на своих объектах сотрудников охраны и работников, содержащих эти объекты и поддерживающих процессы, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей. Также на работу могут выйти сотрудники, начисляющие и выплачивающие зарплату", - сообщили в правительстве региона.

Приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти, за исключением регистрации смерти. Сроки по ним продлят на 14 календарных дней. Услуги в электронном виде получить будет возможно.

В детсадах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители (законные представители) трудятся в организациях и ИП, чья деятельность не приостановлена.

Людям старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию, если их нахождение на рабочем месте не является критически важным. Это правило не распространяется на тех, кто официально переболел коронавирусом менее полугода назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) против ковида.

В период локдауна все прививочные пункты в Воронежской области будут работать, как обычно. Все медучреждения будут оказывать медпомощь в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям.