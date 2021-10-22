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22.10.2021 12:55

В Воронежской области построят центры социальной помощи

Дома-интернаты для престарелых, учреждения для социализации и дополнительные места в центре помощи для семей с детьми появятся в регионе в 2022 году. Всего на соцподдержку граждан направят около 12,5 миллиарда рублей.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Приоритеты финансирования депутаты Воронежской областной думы обсудили с руководителем профильного департамента Ольгой Сергеевой. Встречи с представителями правительства региона проходят накануне нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Фото: Воронежская областная Дума
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Очередное совещание провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В дискуссии участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Средства на исполнение всех публичных нормативных обязательств перед гражданами (предоставление пособий, компенсаций, единовременных и ежемесячных денежных выплат и так далее) будут заложены в бюджет-2022 в полном объеме. Предварительно одобрено выделение почти 12,5 миллиарда рублей.

По словам Ольги Сергеевой, для максимально эффективной работы необходимы дополнительные средства. В частности, на модернизацию Единой информационной системы персонифицированного учета граждан в органах соцзащиты и защиту информации в ней, а также замену устаревших компьютеров.

Требуется увеличить ассигнования на закупку для многодетных семей микроавтобусов и мини-тракторов с навесным оборудованием для занятия сельским хозяйством. С 2007 года автотранспорт получило 336 семей, в том числе три - в 2021-м. На будущий год по этой строке пока заложено пять миллионов рублей.

Фото: Воронежская областная Дума
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Депутаты изучили возможность увеличить расходы на улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей. Эта мера социальной поддержки очень востребована. На начало 2021 года в реестре нуждающихся состояло 211 таких семей. Облдума рекомендовала чиновникам изыскать финансирование, которое позволит помогать с улучшением жилищных условий хотя бы 42 семьям в год.

Планируется продолжить капремонт объектов социальной сферы. В 2022 году будет выделено почти 310 миллионов рублей, что позволит отремонтировать девять зданий.

На строительство новых объектов заложено почти 395 миллионов, в том числе 331 поступит из федеральной казны. В инвестпрограмме - пять объектов. Центр ухода и социализации "Хохольский" уже возводится, дом-интернат для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком районе должны начать строить в 2022 году. Также предстоит разработать проектно-сметную документацию на жилые корпуса для стационарного социального обслуживания в Поворинском и Воробьевском районах и для областного центра социальной помощи семье и детям "Буревестник".

Для социальной поддержки семей с детьми в Воронежской области предусмотрено около 45 различных мер, финансируемых из областного и федерального бюджетов. В 2019 году ими было охвачено более 19 тысяч семей, в 2020-м - около 27 тысяч. С начала 2021 года ту или иную поддержку получило уже 31,4 тысячи семей.

Фото: Воронежская областная Дума
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Ряд региональных мер направлен на повышение рождаемости. В частности, это ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей, право на которую сохраняется, пока малышу не исполнится три года. В 2021 году на финансирование этой меры поддержки предусмотрено более 978 миллионов рублей. На 1 октября ею воспользовалось 10 628 семей. На обеспечение регионального маткапитала заложено около 379 миллионов, в течение года его получили 1 714 семей. На единовременные выплаты в связи с рождением второго ребенка предусмотрено 396 миллионов, уже перечислено более 286 - поддержку оказали 1431 семье.

Депутаты обратили внимание на необходимость индексации регионального материнского капитала. Людмила Ипполитова подчеркнула, что есть смысл смягчить параметры предоставления хотя бы некоторых востребованных мер социальной поддержки семьям с детьми. Некоторые воронежцы получают отказ из-за того, что их доход чуть выше прожиточного минимума.

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