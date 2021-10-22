В Воронежской области увеличат расходы на охрану труда

Уровень безработицы в регионе в 2022 году снизится, а работодателей мотивируют уделять больше внимания безопасности на производстве. Перспективы развития в сфере занятости обсудили депутаты воронежской облдумы на очередном совещании, посвященном проекту бюджета.

Встречу с руководителем департамента труда и занятости Юрием Баем провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. На обсуждении присутствовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также председатель комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

В 2021 году на реализацию мероприятий, связанных с занятостью населения, в бюджете было предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. Из них почти 1,4 миллиарда - федеральные средства, 367 миллионов - доля областного бюджета. По состоянию на 1 октября освоено свыше 72 процентов финансирования, до конца года все планы будут реализованы в полном объеме.

Ряд мер был направлен на восстановление численности занятого населения области. К IV кварталу она должна составить 1,14 миллиона человек. Судя по данным Воронежстата, этот показатель был достигнут еще в августе.

Как рассказал Юрий Бай, с января по сентябрь число безработных в регионе поступательно сокращалось. По состоянию на 20 октября в органах службы занятости зарегистрировано 14726 безработных, что на 71 процент меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 процента. В прошлом году он превышал четыре процента.

На 2022 год департамент получит более 1,3 миллиарда рублей: почти 957 миллионов из федерального бюджета и около 386 - из областного. Объем ассигнований уменьшен, но это связано с сокращением федеральных субвенций на выплаты безработным - поскольку количество таких людей, по прогнозу, еще сократится. Объем областного финансирования в то же время увеличен более чем на 18 миллионов. Основная часть средств пойдет на программу "Содействие занятости населения", остальное направят на организацию доступной среды и соцподдержку граждан.

В бюджете существенно увеличат расходы на субсидии работодателям для компенсации затрат на оплату стажировок выпускникам ссузов и вузов.

На улучшение условий и охраны труда в Воронежской области запланировано направить 2,9 миллиона рублей, что на 2,7 миллиона рублей больше уровня предыдущего года. Как пояснил Юрий Бай, на эти деньги поощрят победителей регионального конкурса по охране труда. Это должно мотивировать работодателей к снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

На содействие добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников предусмотрено 11 миллионов рублей (из них 9,5 поступит из федерального бюджета). В последние годы эта работа играет ключевую роль в компенсации естественной убыли населения. Воронежская область два года держится в числе лидеров по приему соотечественников. По состоянию на 18 октября 2021 года в регионе зарегистрировано 2633 новых участника программы. В 2022 году планируется принять еще не менее двух тысяч переселенцев.

Консультации с представителями профильных департаментов правительства области продолжатся до конца октября. Председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов поставил депутатам задачу выработать с чиновниками консолидированное относительно параметров бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.