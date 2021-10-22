Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене

Ветер в столице оказался настолько силен, что сорвал зубец на кремлевской стене, сообщает РИА Новости.

Часть кремлевской стены была на реставрации. Сильный порыв ветра сорвал строительные леса и повалил один из зубцов стены. Сейчас место ЧП оцеплено.

По данным из социальных сетей, натворил дел ветер и в других частях города. В частности, деревья упали на несколько детских площадок в центральной части города, пострадали и автомобили. Пока известно о нескольких пострадавших автомобилях. От порывов ветра "прилетел" мусор, разбив окно в троллейбусе N17. А в районе Теплый стан ветер легко переворачивал навесы на контейнерных площадках для мусора и сами мусорные контейнеры. По данным синоптиков, завершится непогода к 18:00.