Власти прокомментировали остановку лифта в Москве

Появившаяся в СМИ информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме на западе столицы не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее СМИ писали, что на улице Покрышкина, 3, корп. 2 оборвались тросы лифта. Никто из 10 пассажиров, находящихся в лифте, не пострадал.

"В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами, - сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. - Обрыва троса лифта не зафиксировано. Он находится в исправном состоянии".

Как отмечают специалисты, заявка о проблемах с лифтом поступила в районную диспетчерскую в 08:05 22 октября. И уже в 08:13 специалисты ТСН приступили к освобождению находящихся в кабине людей. Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет.