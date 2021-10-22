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22.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 8166
  • 2 Санкт-Петербург 3233
  • 3 Московская область 2428
  • 4 Самарская область 948
  • 5 Нижегородская область 749
  • 6 Воронежская область 721
  • 7 Республика Башкортостан 669
  • 8 Республика Крым 630
  • 9 Пермский край 625
  • 10 Свердловская область 619
  • 11 Ростовская область 592
  • 12 Красноярский край 554
  • 13 Смоленская область 498
  • 14 Саратовская область 433
  • 15 Ульяновская область 431
  • 16 Челябинская область 429
  • 17 Республика Карелия 425
  • 18 Иркутская область 423
  • 19 Омская область 411
  • 20 Оренбургская область 404
  • 21 Алтайский край 401
  • 22 Ставропольский край 396
  • 23 Брянская область 389
  • 24 Волгоградская область 388
  • 25 Архангельская область 385
  • 26 Удмуртская Республика 382
  • 27 Тверская область 367
  • 28 Хабаровский край 341
  • 29 Пензенская область 340
  • 30 Липецкая область 338
  • 31 Калининградская область 337
  • 32 Вологодская область 332
  • 33 Тюменская область 320
  • 34 Белгородская область 319
  • 35 Ленинградская область 318
  • 36 Курская область 307
  • 37 Севастополь 306
  • 38 Владимирская область 304
  • 39 Республика Коми 293
  • 40 Забайкальский край 287
  • 41 Республика Саха (Якутия) 285
  • 42 Новосибирская область 282
  • 43 Псковская область 269
  • 44 Ярославская область 264
  • 45 Орловская область 260
  • 46 Краснодарский край 257
  • 47 Приморский край 248
  • 48 Астраханская область 245
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 243
  • 50 Кемеровская область 241
  • 51 Кировская область 229
  • 52 Мурманская область 228
  • 53 Ивановская область 217
  • 54 Новгородская область 211
  • 55 Рязанская область 196
  • 56 Тульская область 193
  • 57 Курганская область 187
  • 58 Республика Хакасия 176
  • 59 Костромская область 173
  • 60 Тамбовская область 169
  • 61 Калужская область 164
  • 62 Томская область 159
  • 63 Республика Бурятия 157
  • 64 Республика Чувашия 147
  • 65 Республика Дагестан 145
  • 66 Амурская область 143
  • 67 Республика Мордовия 135
  • 68 Республика Татарстан 135
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 118
  • 71 Республика Марий Эл 112
  • 72 Чеченская Республика 97
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 90
  • 74 Республика Ингушетия 72
  • 75 Сахалинская область 71
  • 76 Республика Адыгея 70
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 69
  • 78 Республика Тыва 68
  • 79 Республика Калмыкия 62
  • 80 Республика Алтай 49
  • 81 Еврейская автономная область 42
  • 82 Камчатский край 41
  • 83 Магаданская область 22
  • 84 Ненецкий автономный округ 18
  • 85 Чукотский автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 168 305 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Магаданская область 0,19%
  • 2. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%
  • 3. Сахалинская область 0,21%
За последние сутки подтверждено 1 064 смерти:
  • Москва 79
  • Санкт-Петербург 67
  • Краснодарский край 40
  • Нижегородская область 37
  • Ростовская область 36
  • Республика Башкортостан 36
  • Ставропольский край 33
  • Свердловская область 33
  • Пермский край 30
  • Челябинская область 29
  • Республика Чувашия 26
  • Волгоградская область 25
  • Пензенская область 23
  • Иркутская область 23
  • Оренбургская область 22
  • Московская область 20
  • Саратовская область 20
  • Алтайский край 20
  • Красноярский край 20
  • Самарская область 18
  • Тульская область 17
  • Тюменская область 17
  • Брянская область 16
  • Республика Крым 16
  • Ульяновская область 16
  • Новосибирская область 16
  • Воронежская область 15
  • Ханты-Мансийский автономный округ 14
  • Республика Коми 13
  • Тверская область 12
  • Республика Татарстан 12
  • Астраханская область 11
  • Удмуртская Республика 11
  • Ивановская область 10
  • Липецкая область 10
  • Вологодская область 10
  • Севастополь 10
  • Республика Хакасия 10
  • Омская область 10
  • Рязанская область 9
  • Тамбовская область 9
  • Владимирская область 8
  • Ярославская область 8
  • Мурманская область 8
  • Курская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Республика Дагестан 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 7
  • Республика Бурятия 7
  • Забайкальский край 7
  • Республика Мордовия 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Калужская область 5
  • Калининградская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Адыгея 5
  • Кемеровская область 5
  • Хабаровский край 5
  • Белгородская область 4
  • Орловская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Чеченская Республика 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Смоленская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Камчатский край 3
  • Костромская область 2
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Томская область 2
  • Приморский край 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Курганская область 1
  • Амурская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 228 453 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 453 человека:
  • Москва 4162
  • Санкт-Петербург 3123
  • Московская область 2116
  • Самарская область 768
  • Республика Крым 664
  • Республика Башкортостан 650
  • Нижегородская область 547
  • Ульяновская область 520
  • Пермский край 419
  • Красноярский край 415
  • Свердловская область 412
  • Астраханская область 397
  • Ростовская область 387
  • Брянская область 349
  • Омская область 349
  • Ставропольский край 342
  • Липецкая область 331
  • Оренбургская область 327
  • Саратовская область 322
  • Удмуртская Республика 321
  • Волгоградская область 305
  • Архангельская область 293
  • Республика Карелия 292
  • Псковская область 292
  • Калининградская область 279
  • Ленинградская область 279
  • Хабаровский край 278
  • Севастополь 271
  • Вологодская область 251
  • Республика Бурятия 238
  • Забайкальский край 222
  • Воронежская область 219
  • Приморский край 207
  • Белгородская область 201
  • Челябинская область 201
  • Кемеровская область 199
  • Иркутская область 197
  • Калужская область 194
  • Тамбовская область 194
  • Мурманская область 188
  • Костромская область 186
  • Курская область 181
  • Тульская область 175
  • Амурская область 157
  • Ханты-Мансийский автономный округ 156
  • Республика Коми 152
  • Алтайский край 149
  • Новосибирская область 147
  • Ярославская область 140
  • Тюменская область 131
  • Новгородская область 123
  • Рязанская область 121
  • Республика Дагестан 118
  • Тверская область 109
  • Республика Мордовия 100
  • Смоленская область 99
  • Чеченская Республика 90
  • Республика Тыва 90
  • Кабардино-Балкарская Республика 89
  • Сахалинская область 83
  • Республика Татарстан 80
  • Карачаево-Черкесская Республика 79
  • Краснодарский край 77
  • Орловская область 76
  • Республика Саха (Якутия) 71
  • Томская область 68
  • Владимирская область 64
  • Ивановская область 64
  • Курганская область 64
  • Кировская область 58
  • Еврейская автономная область 57
  • Республика Калмыкия 53
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 49
  • Республика Ингушетия 42
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Магаданская область 30
  • Республика Адыгея 29
  • Республика Марий Эл 28
  • Пензенская область 25
  • Камчатский край 22
  • Чукотский автономный округ 17
  • Ненецкий автономный округ 15
  • Республика Алтай 14
  • Республика Хакасия 10
  • Республика Чувашия 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 117 060

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