За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 8166
- 2 Санкт-Петербург 3233
- 3 Московская область 2428
- 4 Самарская область 948
- 5 Нижегородская область 749
- 6 Воронежская область 721
- 7 Республика Башкортостан 669
- 8 Республика Крым 630
- 9 Пермский край 625
- 10 Свердловская область 619
- 11 Ростовская область 592
- 12 Красноярский край 554
- 13 Смоленская область 498
- 14 Саратовская область 433
- 15 Ульяновская область 431
- 16 Челябинская область 429
- 17 Республика Карелия 425
- 18 Иркутская область 423
- 19 Омская область 411
- 20 Оренбургская область 404
- 21 Алтайский край 401
- 22 Ставропольский край 396
- 23 Брянская область 389
- 24 Волгоградская область 388
- 25 Архангельская область 385
- 26 Удмуртская Республика 382
- 27 Тверская область 367
- 28 Хабаровский край 341
- 29 Пензенская область 340
- 30 Липецкая область 338
- 31 Калининградская область 337
- 32 Вологодская область 332
- 33 Тюменская область 320
- 34 Белгородская область 319
- 35 Ленинградская область 318
- 36 Курская область 307
- 37 Севастополь 306
- 38 Владимирская область 304
- 39 Республика Коми 293
- 40 Забайкальский край 287
- 41 Республика Саха (Якутия) 285
- 42 Новосибирская область 282
- 43 Псковская область 269
- 44 Ярославская область 264
- 45 Орловская область 260
- 46 Краснодарский край 257
- 47 Приморский край 248
- 48 Астраханская область 245
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 243
- 50 Кемеровская область 241
- 51 Кировская область 229
- 52 Мурманская область 228
- 53 Ивановская область 217
- 54 Новгородская область 211
- 55 Рязанская область 196
- 56 Тульская область 193
- 57 Курганская область 187
- 58 Республика Хакасия 176
- 59 Костромская область 173
- 60 Тамбовская область 169
- 61 Калужская область 164
- 62 Томская область 159
- 63 Республика Бурятия 157
- 64 Республика Чувашия 147
- 65 Республика Дагестан 145
- 66 Амурская область 143
- 67 Республика Мордовия 135
- 68 Республика Татарстан 135
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 118
- 71 Республика Марий Эл 112
- 72 Чеченская Республика 97
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 90
- 74 Республика Ингушетия 72
- 75 Сахалинская область 71
- 76 Республика Адыгея 70
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 69
- 78 Республика Тыва 68
- 79 Республика Калмыкия 62
- 80 Республика Алтай 49
- 81 Еврейская автономная область 42
- 82 Камчатский край 41
- 83 Магаданская область 22
- 84 Ненецкий автономный округ 18
- 85 Чукотский автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 168 305 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Магаданская область 0,19%
- 2. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%
- 3. Сахалинская область 0,21%
За последние сутки подтверждено 1 064 смерти:
- Москва 79
- Санкт-Петербург 67
- Краснодарский край 40
- Нижегородская область 37
- Ростовская область 36
- Республика Башкортостан 36
- Ставропольский край 33
- Свердловская область 33
- Пермский край 30
- Челябинская область 29
- Республика Чувашия 26
- Волгоградская область 25
- Пензенская область 23
- Иркутская область 23
- Оренбургская область 22
- Московская область 20
- Саратовская область 20
- Алтайский край 20
- Красноярский край 20
- Самарская область 18
- Тульская область 17
- Тюменская область 17
- Брянская область 16
- Республика Крым 16
- Ульяновская область 16
- Новосибирская область 16
- Воронежская область 15
- Ханты-Мансийский автономный округ 14
- Республика Коми 13
- Тверская область 12
- Республика Татарстан 12
- Астраханская область 11
- Удмуртская Республика 11
- Ивановская область 10
- Липецкая область 10
- Вологодская область 10
- Севастополь 10
- Республика Хакасия 10
- Омская область 10
- Рязанская область 9
- Тамбовская область 9
- Владимирская область 8
- Ярославская область 8
- Мурманская область 8
- Курская область 7
- Ленинградская область 7
- Республика Дагестан 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Республика Бурятия 7
- Забайкальский край 7
- Республика Мордовия 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Калужская область 5
- Калининградская область 5
- Псковская область 5
- Республика Адыгея 5
- Кемеровская область 5
- Хабаровский край 5
- Белгородская область 4
- Орловская область 4
- Республика Карелия 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Марий Эл 4
- Смоленская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Камчатский край 3
- Костромская область 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Приморский край 2
- Сахалинская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Курганская область 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 228 453 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 453 человека:
- Москва 4162
- Санкт-Петербург 3123
- Московская область 2116
- Самарская область 768
- Республика Крым 664
- Республика Башкортостан 650
- Нижегородская область 547
- Ульяновская область 520
- Пермский край 419
- Красноярский край 415
- Свердловская область 412
- Астраханская область 397
- Ростовская область 387
- Брянская область 349
- Омская область 349
- Ставропольский край 342
- Липецкая область 331
- Оренбургская область 327
- Саратовская область 322
- Удмуртская Республика 321
- Волгоградская область 305
- Архангельская область 293
- Республика Карелия 292
- Псковская область 292
- Калининградская область 279
- Ленинградская область 279
- Хабаровский край 278
- Севастополь 271
- Вологодская область 251
- Республика Бурятия 238
- Забайкальский край 222
- Воронежская область 219
- Приморский край 207
- Белгородская область 201
- Челябинская область 201
- Кемеровская область 199
- Иркутская область 197
- Калужская область 194
- Тамбовская область 194
- Мурманская область 188
- Костромская область 186
- Курская область 181
- Тульская область 175
- Амурская область 157
- Ханты-Мансийский автономный округ 156
- Республика Коми 152
- Алтайский край 149
- Новосибирская область 147
- Ярославская область 140
- Тюменская область 131
- Новгородская область 123
- Рязанская область 121
- Республика Дагестан 118
- Тверская область 109
- Республика Мордовия 100
- Смоленская область 99
- Чеченская Республика 90
- Республика Тыва 90
- Кабардино-Балкарская Республика 89
- Сахалинская область 83
- Республика Татарстан 80
- Карачаево-Черкесская Республика 79
- Краснодарский край 77
- Орловская область 76
- Республика Саха (Якутия) 71
- Томская область 68
- Владимирская область 64
- Ивановская область 64
- Курганская область 64
- Кировская область 58
- Еврейская автономная область 57
- Республика Калмыкия 53
- Ямало-Ненецкий автономный округ 49
- Республика Ингушетия 42
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Магаданская область 30
- Республика Адыгея 29
- Республика Марий Эл 28
- Пензенская область 25
- Камчатский край 22
- Чукотский автономный округ 17
- Ненецкий автономный округ 15
- Республика Алтай 14
- Республика Хакасия 10
- Республика Чувашия 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 117 060