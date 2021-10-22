За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 8166

2 Санкт-Петербург 3233

3 Московская область 2428

4 Самарская область 948

5 Нижегородская область 749

6 Воронежская область 721

7 Республика Башкортостан 669

8 Республика Крым 630

9 Пермский край 625

10 Свердловская область 619

11 Ростовская область 592

12 Красноярский край 554

13 Смоленская область 498

14 Саратовская область 433

15 Ульяновская область 431

16 Челябинская область 429

17 Республика Карелия 425

18 Иркутская область 423

19 Омская область 411

20 Оренбургская область 404

21 Алтайский край 401

22 Ставропольский край 396

23 Брянская область 389

24 Волгоградская область 388

25 Архангельская область 385

26 Удмуртская Республика 382

27 Тверская область 367

28 Хабаровский край 341

29 Пензенская область 340

30 Липецкая область 338

31 Калининградская область 337

32 Вологодская область 332

33 Тюменская область 320

34 Белгородская область 319

35 Ленинградская область 318

36 Курская область 307

37 Севастополь 306

38 Владимирская область 304

39 Республика Коми 293

40 Забайкальский край 287

41 Республика Саха (Якутия) 285

42 Новосибирская область 282

43 Псковская область 269

44 Ярославская область 264

45 Орловская область 260

46 Краснодарский край 257

47 Приморский край 248

48 Астраханская область 245

49 Ханты-Мансийский автономный округ 243

50 Кемеровская область 241

51 Кировская область 229

52 Мурманская область 228

53 Ивановская область 217

54 Новгородская область 211

55 Рязанская область 196

56 Тульская область 193

57 Курганская область 187

58 Республика Хакасия 176

59 Костромская область 173

60 Тамбовская область 169

61 Калужская область 164

62 Томская область 159

63 Республика Бурятия 157

64 Республика Чувашия 147

65 Республика Дагестан 145

66 Амурская область 143

67 Республика Мордовия 135

68 Республика Татарстан 135

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 128

70 Кабардино-Балкарская Республика 118

71 Республика Марий Эл 112

72 Чеченская Республика 97

73 Республика Северная Осетия-Алания 90

74 Республика Ингушетия 72

75 Сахалинская область 71

76 Республика Адыгея 70

77 Карачаево-Черкесская Республика 69

78 Республика Тыва 68

79 Республика Калмыкия 62

80 Республика Алтай 49

81 Еврейская автономная область 42

82 Камчатский край 41

83 Магаданская область 22

84 Ненецкий автономный округ 18

85 Чукотский автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 168 305 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,19%

2. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%

3. Сахалинская область 0,21% За последние сутки подтверждено 1 064 смерти: Москва 79

Санкт-Петербург 67

Краснодарский край 40

Нижегородская область 37

Ростовская область 36

Республика Башкортостан 36

Ставропольский край 33

Свердловская область 33

Пермский край 30

Челябинская область 29

Республика Чувашия 26

Волгоградская область 25

Пензенская область 23

Иркутская область 23

Оренбургская область 22

Московская область 20

Саратовская область 20

Алтайский край 20

Красноярский край 20

Самарская область 18

Тульская область 17

Тюменская область 17

Брянская область 16

Республика Крым 16

Ульяновская область 16

Новосибирская область 16

Воронежская область 15

Ханты-Мансийский автономный округ 14

Республика Коми 13

Тверская область 12

Республика Татарстан 12

Астраханская область 11

Удмуртская Республика 11

Ивановская область 10

Липецкая область 10

Вологодская область 10

Севастополь 10

Республика Хакасия 10

Омская область 10

Рязанская область 9

Тамбовская область 9

Владимирская область 8

Ярославская область 8

Мурманская область 8

Курская область 7

Ленинградская область 7

Республика Дагестан 7

Кабардино-Балкарская Республика 7

Республика Бурятия 7

Забайкальский край 7

Республика Мордовия 6

Республика Саха (Якутия) 6

Калужская область 5

Калининградская область 5

Псковская область 5

Республика Адыгея 5

Кемеровская область 5

Хабаровский край 5

Белгородская область 4

Орловская область 4

Республика Карелия 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Чеченская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Смоленская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Камчатский край 3

Костромская область 2

Ненецкий автономный округ 2

Республика Калмыкия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Томская область 2

Приморский край 2

Сахалинская область 2

Республика Ингушетия 1

Курганская область 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 228 453 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 453 человека: Москва 4162

Санкт-Петербург 3123

Московская область 2116

Самарская область 768

Республика Крым 664

Республика Башкортостан 650

Нижегородская область 547

Ульяновская область 520

Пермский край 419

Красноярский край 415

Свердловская область 412

Астраханская область 397

Ростовская область 387

Брянская область 349

Омская область 349

Ставропольский край 342

Липецкая область 331

Оренбургская область 327

Саратовская область 322

Удмуртская Республика 321

Волгоградская область 305

Архангельская область 293

Республика Карелия 292

Псковская область 292

Калининградская область 279

Ленинградская область 279

Хабаровский край 278

Севастополь 271

Вологодская область 251

Республика Бурятия 238

Забайкальский край 222

Воронежская область 219

Приморский край 207

Белгородская область 201

Челябинская область 201

Кемеровская область 199

Иркутская область 197

Калужская область 194

Тамбовская область 194

Мурманская область 188

Костромская область 186

Курская область 181

Тульская область 175

Амурская область 157

Ханты-Мансийский автономный округ 156

Республика Коми 152

Алтайский край 149

Новосибирская область 147

Ярославская область 140

Тюменская область 131

Новгородская область 123

Рязанская область 121

Республика Дагестан 118

Тверская область 109

Республика Мордовия 100

Смоленская область 99

Чеченская Республика 90

Республика Тыва 90

Кабардино-Балкарская Республика 89

Сахалинская область 83

Республика Татарстан 80

Карачаево-Черкесская Республика 79

Краснодарский край 77

Орловская область 76

Республика Саха (Якутия) 71

Томская область 68

Владимирская область 64

Ивановская область 64

Курганская область 64

Кировская область 58

Еврейская автономная область 57

Республика Калмыкия 53

Ямало-Ненецкий автономный округ 49

Республика Ингушетия 42

Республика Северная Осетия - Алания 35

Магаданская область 30

Республика Адыгея 29

Республика Марий Эл 28

Пензенская область 25

Камчатский край 22

Чукотский автономный округ 17

Ненецкий автономный округ 15

Республика Алтай 14

Республика Хакасия 10

Республика Чувашия 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 117 060