Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности

Почему в современной школе большое внимание уделяется развитию функциональной грамотности учеников, выяснил корреспондент "РГ".





Все пошло из Тегерана

В сентябре 1965 года в Тегеране под эгидой ЮНЕСКО на Всемирном конгрессе министров просвещения по устранению неграмотности впервые был предложен термин "функциональная грамотность". Изначально этот термин касался расширения числа жителей планеты, умеющих читать и писать. Потом на долгие годы об этом понятии в нашей стране забыли. Потом была революция в мире техники, мир пошел семимильными шагами к освоению новых технологий. Стали появляться новые профессии, и возникла необходимость вернуть в работу термин "функциональная грамотность" в качестве инструмента фиксации приобретаемых учениками навыков, необходимых для жизни в высокотехнологичном обществе. Есть различные диагностические мероприятия. В частности, одно из первых международных исследований в формате PISA (Programme for International Student Assessment) показало не лучшие результаты российских школьников по математической и читательской грамотности. Чтобы исправить ситуацию, идти в ногу со временем, выпускать конкурентоспособных специалистов, российская система образования начала внедрять новые подходы к обучению, в том числе вводить в школьную программу основы функциональной грамотности.

С пятого по девятый

Сегодня в российских школах для работы с учениками применяют дидактические пособия, в которых описаны методики преподавания и алгоритмы подготовки учеников. Начиная с 5 класса, ученикам предлагаются задания во всех предметных курсах, опыт решения которых позволит привить школьникам навыки получения и обработки реальной информации. Для этого учителя почти всех базовых предметов проходят курсы повышения квалификации. Каждая школа сама принимает решение, как повышать функциональную грамотность учеников. Например, в некоторых школах есть дополнительный предмет, который так и называется "Основы функциональной грамотности". Как рассказала "РГ" учительница русского языка и литературы школы №1375 Александра Тарануха, она преподает этот предмет дополнительно 7 классу.

"Этот курс позволяет школьникам восполнить пробелы в знаниях по основным предметам, применить на практике полученные в школе знания, - объясняет Александра Тарануха. - Например, мы разбираем, как перевести данные температуры со шкалы Фаренгейта в Цельсия, где считают по Фаренгейту. Учимся правильно читать различные символы, в том числе и те, которые есть на бирках одежды, на пластиковой таре. Изучаем карты, диаграммы, схемы. Например, что делать, если потерялся в незнакомом городе, да еще и не говоришь на местном языке".

Комикс про Первую мировую

В ряде школ функциональную грамотность включают в общий процесс обучения. Как рассказала "РГ" учитель истории и обществознания школы №1517 Анна Макунина, она учит детей учиться, отыскивать нужную информацию, отделять ее от фейка, а также развивает в учениках потребность пользоваться разными источниками данных.

"Именно это, я считаю, делает наше образование полезным и осмысленным, - делится с "РГ" Анна Макунина. - Например, на уроке истории даю карты, несколько документов, тексты из энциклопедии, вещественные источники, ссылки на сайты. Задание найти причину войны между Англией и Францией. Один из источников вообще не имеет отношения к данной теме. Задача школьников найти ответ".

Самый яркий пример проработки функциональной грамотности, по ее словам, был на уроке в одиннадцатом классе.

"Ребята должны были сделать серию иллюстраций в формате скетча на тему Первой мировой войны, - говорит преподаватель истории. - Они изучили всю информацию, обсудили прочитанное, вычленили главное и создали красочный шедевр. Думаю, что таким образом усвоенный материал более полезен и продуктивен для развития мышления, логики, получения навыков, а главное привлечения к предмету, чем если бы я сказала им читать параграф на такой-то странице".

Сколько функций у линейки?

Впрочем, каждый урок в игру "Что? Где? Когда?" не превратишь, да это и не нужно, считает, учитель физики той же школы Альбина Булатова. Ведь ее предмет - это сплошная функциональная грамотность.

"Без основ физики попробуй поменять лампочку в люстре. Самый простейший алгоритм составления электрических цепочек помогает понять, почему в квартире горит свет, - говорит учитель. - А возьмите обычную линейку. Это может быть и инструмент для черчения, и измерительный прибор для опыта, и рычаг, и катапульта, палка". По ее словам, специально учить детей этому не нужно, на уроках они сами доходят до истины. Главное их вовремя направить и заинтересовать.

А судьи кто?

Все эти методы привлечь школьников к предмету, к пониманию связи между темами и уроками не просто красивое или интересное времяпровождение. То, как ребята усваивают функциональную грамотность, проверяют и на школьном, и на городском уровне. Сами школы могут провести среди своих учащихся тест, олимпиаду или квест. Городские диагностики проводит Московский центр качества образования. В этом октябре специалисты центра будут проводить диагностические работы для пятиклассников столицы. Диагностика состоит из трех блоков: по математической, естественнонаучной и читательской грамотности. Прочитать текст можно бегло, но не усвоить, а можно вдумчиво и выделить главное. В марте будущего года такую же работу проведут для 8 и 9 классов. Как рассказал "РГ" заместитель директора школы №1517 Антон Жулин, подобные диагностики не влияют на оценку школьника. Основное их назначение - показать, как ребенок усвоил материал, как оперирует знаниями, сочетает разные предметы в одном задании. Например, в прошлые годы во время тестов нужно было рассказать, на что похожа колокольня Ивана Великого, верно указать даты ее постройки, особенности строительства. И сосчитать, сколько камней понадобилось для ее возведения.

А вам зачем?

"Я собираюсь поступать в МГТУ им. Баумана на факультет программной инженерии. Получилось так, что в 8 классе я увлекся программированием. Сейчас пишу сайт для проведения дистанционных уроков, с ним буду участвовать в олимпиаде "Человек будущего", - рассказал "РГ" ученик 10-го инженерного класса школы Николай Нефедов. - Интерфейс простой, но удобный, есть все функции, а главное, программа легкая, для территорий с плохим интернетом подойдет".

На вопрос "РГ": причем тут функциональная грамотность? Школьник ответил, что это яркий пример использования школьных и сопредельных знаний для получения выгоды в будущем: "Если мой проект выиграет, смогу поступить в вуз без экзаменов".

Компетентно

Ведущий эксперт Московского центра качества образования, доктор филологических наук, профессор Елена Пономарева:

- В современном обществе актуален запрос на специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, эффективно решать возникающие проблемы. И освоение функциональной грамотности как раз и позволяет ученику применять в реальной жизни все то, что он изучил в школе. Предметное содержание остается основой школьного образования, но одних академических знаний недостаточно. Нужны навыки решения жизненных задач, умение использовать свои знания в прикладных аспектах деятельности. Формирование функциональной грамотности - это системный процесс, он органично "вшит" в учебную программу как обязательная составляющая. А эффект получается от слаженной, непрерывной, разносторонней работы всех учителей-предметников школы.