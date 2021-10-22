Индия намерена отправить 50 тысяч тонн зерна в голодающий Афганистан

В связи с разразившимся в Афганистане продовольственным кризисом, который привел миллионы людей на грань голода, Индия рассматривает возможность транспортировки в эту страну 50 тысяч тонн пшеницы и оказания ей медицинской помощи.

Однако индийскому правительству необходимо найти варианты эффективной логистики для доставки продовольственной помощи. Индия хочет гарантий беспрепятственного и прямого доступа в Афганистан для тех, кто оказывает гуманитарную помощь. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, только ООН способна контролировать справедливое распределение гуманитарной помощи среди всех слоев афганского общества. Помощь Индии будет зависеть от того, будет ли создана эта "благоприятная среда" для поставок и распределения продовольствия или нет.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН заявили, что связалась с индийскими властями с целью закупки пшеницы для Афганистана. В прошлом году Индия поставила в Афганистан 75 тысяч тонн пшеницы, но это было сделано по длинному обходному маршруту через порт Чабахар.

Одним из рассматриваемых вариантов является перевозка пшеницы в Афганистан автомобильным транспортом через пункт пропуска Аттари - Вагах на границе с Пакистаном, но это будет сложным делом, учитывая, что Пакистан не разрешает двустороннюю торговлю между Индией и Афганистаном через эту границу. Позволено только экспортировать афганские товары в Индию. Индия, однако, поддерживает связь с Пакистаном по этой теме. Для реализации любого подобного предложения важную роль в организации логистической схемы будет играть ООН.

В своем выступлении, адресованном "большой двадцатке", премьер-министр Индии Нарендра Моди также призвал к оказанию беспрепятственной и срочной гуманитарной помощи афганскому народу. Кроме того, власти страны заявили, что, независимо от отношений Индии с нынешним руководством Афганистана, ее традиционно дружественные связи с афганским народом будут и впредь определять ее подход к этому государству.

Гуманитарная поддержка, включая продовольственную помощь, станет основной темой международной конференции, которую Индия предложила провести в следующем месяце в Дели и на которую она пригласила, в частности, Россию, Китай и Пакистан.

Следует отметить, что Индия остается основным источником пшеницы для Афганистана, обеспечив поставку свыше миллиона тонн зерна за последние десять лет.