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22.10.2021 06:50
Рубрика: Власть

На Сахалине рассказали об ограничениях в нерабочую неделю

Текст: Ольга Коваль

Сахалинские власти решили не объявлять в регионе дополнительные нерабочие дни. Об этом сообщил на брифинге зампред правительства области Владимир Ющук.

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"На территории региона вопрос введения нерабочей недели раньше 30 октября не обсуждается. Нерабочая неделя продлится с 30 октября по 7 ноября", - приводит его слова РИА Новости.

Зампред добавил, что школы смогут уйти на каникулы в эти же дни. А что касается работы детских садов, то специальных решений на этот счет власти не принимали. Единственным ограничением в этот период станет запрет на работу общепита в ночное время - с 00.00 до 06.00.

По словам Владимира Ющука, сахалинские предприниматели выступили с предложением платить пожилым людям за прививку от COVID-19 по тысяче рублей. Власти эту идею поддержали. Помимо этого, работодателям рекомендовали предоставлять своим сотрудникам два дополнительных оплачиваемых дня на проведение вакцинации.

Как отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, после некоторого спада заболеваемость коронавирусом в регионе вновь начала расти. Болеют чаще всего пожилые, а на втором месте - школьники.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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