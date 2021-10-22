Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов

Корреспондент "РГ" прошла на дизель-электроходе "Сахалин-8" от поселка Ванино Хабаровского края в сахалинский Холмск. Через год будут сданы два новых парома. И путешествие станет комфортнее. А пока этот необычный маршрут больше подходит для дальнобойщиков и авантюрных туристов.

В ожидании дельфинов

Очень рекомендую хотя бы изредка завтракать на морском судне. Это хорошее ощущение. Стоишь себе на верхней палубе между синим небом и синим морем, выглядываешь дельфинов. А может, косаток.

Бывалые люди пообещали, что их обязательно, "просто гарантированно" можно будет увидеть утром. Но мне не везет. Безмятежность водной глади не нарушается ничем, и можно спокойно жевать печенье "Чоко-пай", запивая кофе.

К "Чоко-паю" прилагается "Доширак", но он уже с романтикой синего моря не вяжется совершенно. Этот питательный набор выдали вчера на ужин - как пассажиру дизель-электрохода "Сахалин-8". Есть, впрочем, здесь и буфет - кофе как раз оттуда.

Самолетом дороже

Мы идем из поселка Ванино Хабаровского края в сахалинский Холмск через Татарский пролив. Время в пути - до 21 часа, в зависимости от погоды. В среднем - 16-18 часов. И чем не круиз?

В двухкомнатном "люксе" просторно, есть даже стол для работы. Фото: Инесса Доценко

Вообще-то, не круиз. Паромная переправа Ванино - Холмск - важнейшая транспортная артерия, по которой с материка на остров идут продовольствие, топливо, стройматериалы, машины… В чреве парома везут железнодорожные вагоны, грузовики и легковые автомобили. Для пассажиров есть каюты и неудобные сидячие места на палубе, а всего судно предназначено для перевозки 82 человек. Каюты на пароме больше всего напоминают свалку отжившей свое мебели. Впрочем, белье чистое, душ работает. А в двухкомнатном "люксе" вообще просторно, есть даже стол для работы. А ко всему остальному стоит относиться философски.

В основном переправой пользуются дальнобойщики и - в летние месяцы - вахтовики, народ суровый и закаленный. Их не пугают условия на старом (1985 года постройки) "Сахалине-8". Иногда на пароме едут в отпуск сахалинцы со своими автомобилями. Перевозка машины стоит около 25 тысяч рублей в одну сторону, это обойдется дешевле, нежели авиаперелет для нескольких членов семьи. Ну а для перегона "японки" из Владивостока альтернативного пути и вовсе нет.

Кристина и Евгений

- Правда, сейчас пассажиров немного, - говорит капитан парома Александр Мешков. - Грузов тоже. Идем загруженные не полностью вот уже который раз.

Кристина и Евгений в начале сентября автостопом отправились во Владивосток. Фото: Инесса Доценко

Он спокоен и выдержан. Но шестым чувством ощущаешь его обиду и досаду на слова пассажиров "об этой старой посудине" - уж вины капитана Мешкова в этом нет ни грамма.

Через год будут сданы два новых парома, построенных на верфи в Комсомольске-на-Амуре специально для линии Ванино - Холмск. Это "Александр Деев" и "Василий Ощепков". Говорят, условия для пассажиров там будут по-настоящему комфортными. Наверное, это привлечет поток туристов. Пока же речь идет разве что о тоненьком ручейке. "Из интереса" пользуются линией Ванино - Холмск лишь путешественники с явной авантюрной жилкой.

Дизайнер интерьеров Кристина Чистовская и мотомеханик Евгений Романенко именно такие. В начале сентября они вышли из Екатеринбурга и пошли во Владивосток. В начале октября мы вместе пили кофе на палубе "Сахалина-8".

- Узнав о наших планах автостопом добраться до Дальнего Востока, друзья и родственники сказали, что мы сошли с ума, - признается хрупкая большеглазая Кристина. Я, если честно, тоже сказала бы так.

Своя изюминка

- Для большинства жителей Центральной России эта территория - загадочное место, где одни медведи и почти нет людей. Многие даже не осведомлены о существовании Еврейской автономной области! - говорит Евгений.

Справа - тот самый "Сахалин-8". Фото: Инесса Доценко

На просьбу рассказать, что особенно удивило, отвечают: природа и цены.

- Здесь очень все дорого. Стоимость продуктов еще терпима. Хотя красную икру у нас можно купить за такие же деньги, что у вас. Даже дешевле. Но мы не понимаем, почему такое дорогое жилье, - удивляются путешественники. - Цены, как в Сочи. Проезд в общественном транспорте и тот очень дорогой.

Каким предстал для уральцев Дальний Восток? Говорят, что разным. Очень разным. В каждом регионе своя изюминка. Из городов понравился Хабаровск - просторный, монументальный. Поразил Владивосток с его мостами и сложным рельефом…

Путь ребят был нелегким, но интересным - на все сто процентов. Где-то шли пешком, где-то их подвозили грузовики и легковушки. Ночевали, где придется - и в придорожных мотелях, и в городских хостелах, и в палатке. Несколько дней провели во Владивостоке на море и пошли в Ванино. Конечный пункт путешествия предполагался на Сахалине, а дальше - самолетом домой.

Путь к парому

Засада поджидала именно в Ванине. Купить билет онлайн нельзя: паромы ходят по фактическому расписанию. Купить в порту нельзя тоже: это режимный объект, и туда автостопщиков не пустили.

- Если б мы были с машиной, отдали бы деньги у проходной порта и получили все документы. А пешим нужно идти на железнодорожный вокзал, оформлять все там. Мы пришли, но касса в тот день не работала. Правда, висело объявление, что она будет открыта на следующий день после десяти часов утра. И никаких сведений - когда, в какое время отправляется паром, - возмущенно и удивленно говорит Евгений. - Нам чудом на другой день все-таки удалось купить билеты, но пришлось отдать еще деньги за заезд на автобусе на территорию порта и проезд нескольких метров до парома. Для нас это были существенные траты.

Расклад получился такой: койка в двухместной каюте стоит 1929 рублей. Проезд на автобусе добавляет 610, а провоз в нем же одной сумки из категории ручной клади - 190 рублей.

Жестко считавшие каждую копейку в своем бюджете ребята расстроились еще больше, когда узнали, что сидячие места обошлись бы в 700 рублей каждое (ну и плюс 610 за обязательный автобус). Но продать их в кассе почему-то отказались.

Почти круиз

Наше путешествие подошло к концу. Очень надеюсь, что покупка билетов, скажем, на прекрасный новый "Александр Деев" не будет похожим квестом. А сама переправа станет все-таки немного и туристическим маршрутом. Ведь это почти круиз…

На подходе к Холмску. Фото: Инесса Доценко

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