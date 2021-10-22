Известный бурятский борец найден погибшим в затопленной машине

Доследственную проверку начали следователи Бурятии по факту гибели 67-летнего мужчины и 36-летней женщины. Их тела обнаружили 21 октября в салоне автомобиля, который упал в реку Тугнуй вблизи села Гашей.

Погибшим оказался известный бурятский борец Илья Гармаев, который занимался фермерством. 18 октября он на Toyota Land Cruiser вместе с работницей КФХ поехал искать скот, потерявшийся с одной из стоянок. Домой они не вернулись.

Машину нашли родственники. Она лежала на крыше в русле Тугнуй, салон был затоплен, а внутри находились тела пропавших.

Берег у реки высокий и обрывистый. Следователи нашли на нем след протектора шин, при этом рычаг коробки передач находился в парковочном положении. По одной из версий, водитель остановился возле кромки, и земля под передними колесами осыпалась. Машина упала в реку, от удара лобовое стекло сломалось. Внутрь хлынула вода. И хотя глубина русла в этом месте всего около метра, люди не смогли выбраться и захлебнулись.

"Для выяснения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование", - сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.