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22.10.2021 06:30
Рубрика: Власть

Трутнев поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в регионах ДФО

Текст: Анна Бондаренко

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который с рабочим визитом находится в Магаданской области, поручил главам регионов Дальнего Востока ускорить темпы вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Колымы.

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"В октябре 2021 года на Дальнем Востоке ежедневно регистрируется порядка 1,5 тысячи новых случаев заражения. Более 42 тысяч дальневосточников находятся на лечении, из них 11 тысяч - госпитализированы. Важнейшим вопросом остается вакцинация населения", - отметил Юрий Трутнев.

По его словам, недостаточные темпы вакцинации фиксируются в Камчатском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Наиболее высокие показатели темпов заболеваемости выявлены в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономии.

Юрий Трутнев поручил главам регионов провести анализ ситуации и принять меры по наращиванию темпов вакцинации.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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