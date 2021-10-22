Трутнев поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в регионах ДФО

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который с рабочим визитом находится в Магаданской области, поручил главам регионов Дальнего Востока ускорить темпы вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Колымы.

"В октябре 2021 года на Дальнем Востоке ежедневно регистрируется порядка 1,5 тысячи новых случаев заражения. Более 42 тысяч дальневосточников находятся на лечении, из них 11 тысяч - госпитализированы. Важнейшим вопросом остается вакцинация населения", - отметил Юрий Трутнев.

По его словам, недостаточные темпы вакцинации фиксируются в Камчатском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Наиболее высокие показатели темпов заболеваемости выявлены в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономии.

Юрий Трутнев поручил главам регионов провести анализ ситуации и принять меры по наращиванию темпов вакцинации.