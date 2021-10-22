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22.10.2021 04:59
Рубрика: Общество

В Магадане введут QR-коды для посещения общественных мест

Текст: Дина Непомнящая

Новые ограничительные меры начнут действовать в Магаданской области с 30 октября, их ввели постановлением правительства региона от 21 октября. Так, при посещении общественных мест жителям теперь придется предъявлять QR-коды.

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Согласно пункту 7.1 документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, все граждане старше 18 лет должны иметь код, чтобы попасть на мероприятия, в которых участвует больше 50 человек, в гостиницы, заведения общественного питания, на концерты, в библиотеки, музеи, физкультурно-оздоровительные объекты и ряд других мест, где наблюдается массовое скопление людей. Сотрудники этих организаций должны проверить действительность QR-кода и только после этого могут пропустить посетителя.

Получить код могут те, кто полностью прошел вакцинацию от COVID-19, переболел коронавирусом не более чем полгода назад либо сдал ПЦР не ранее чем три дня назад и имеет отрицательный результат. Предъявить подтверждение проверяющему можно как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, можно продемонстрировать медицинскую справку, которая говорит о противопоказаниях к прививке от коронавирусной инфекции.

При этом несовершеннолетним предъявлять QR-код не нужно. Но они могут находиться в общественных местах только в сопровождении взрослых, имеющих код.

Постановление также сохраняет требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию. А для граждан из группы риска, в том числе людей старше 60 лет, - самоизоляцию. Им рекомендуется установить дистанционный режим работы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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