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22.10.2021 04:22
Рубрика: Происшествия

В Приморье мужчина погиб под рухнувшим козырьком подъезда

Текст: Анна Бондаренко

На улице Первомайская в поселке Новый Надеждинского района Приморья на 55-летнего мужчину упал козырек подъезда. Мужчина умер в больнице.

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По информации регионального следственного управления СК РФ, ЧП произошло во время выполнения работ по замене труб отопления в доме.

Ведомство отмечает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи проводят обыски в управляющей компании, допрашивают свидетелей. Также им предстоит установить человека, ответственного за содержание и эксплуатацию жилого дома.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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