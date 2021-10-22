В Приморье мужчина погиб под рухнувшим козырьком подъезда

На улице Первомайская в поселке Новый Надеждинского района Приморья на 55-летнего мужчину упал козырек подъезда. Мужчина умер в больнице.

По информации регионального следственного управления СК РФ, ЧП произошло во время выполнения работ по замене труб отопления в доме.

Ведомство отмечает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи проводят обыски в управляющей компании, допрашивают свидетелей. Также им предстоит установить человека, ответственного за содержание и эксплуатацию жилого дома.