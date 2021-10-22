В Забайкалье двое детей погибли, провалившись под лед

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после гибели двух детей, которые провалились под лед во время катания на коньках.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, трагедия произошла 21 октября в селе Утан Чернышевского района. Трое подростков 10-12 лет катались на коньках по льду на одном из водоемов. Лед оказался недостаточно прочным и треснул. В результате два мальчика утонули, третьего спас оказавшийся рядом мужчина.

Тела детей извлекли из воды. При их осмотре признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Следователи уже опросили главу села, администрацию и учителей местной школы, родителей. Назначены судебные медицинские экспертизы. Ход расследования контролирует руководство краевого СУ СК.