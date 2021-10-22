Замдиректора ЦЭНКИ поместили под арест в Благовещенске

Благовещенский городской суд в пятницу заключил под стражу заместителя генерального директора АО "Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Марата Арустамова. Его подозревают в крупном мошенничестве во время выполнения подрядных работ на космодроме Восточный.

С ходатайством о такой мере пресечения выступил следователь. Прокурор его поддержал, несмотря на то, что обвиняемый и его защитник возражали.

"Обвиняемый занимает руководящую должность, в связи с чем может беспрепятственно встречаться со свидетелями по уголовному делу, в том числе с подчиненными ему сотрудниками, может попытаться убедить их дать заведомо ложные показания. Кроме того, он имеет доступ к документам, имеющим доказательственное значение, и может их уничтожить либо скрыть от следствия", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

За решеткой Арустамов пробудет два месяца - до 20 декабря.

Известно, что уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбудило региональное управление ФСБ России. Сейчас правоохранители занимаются сбором доказательств. Максимальное наказание, которое может грозить за мошенничество в особо крупном размере - десять лет лишения свободы.