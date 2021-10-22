Житель Благовещенска оказался единственным пассажиром рейса в Якутск

На рейсе Благовещенск - Якутск в салоне эконом-класс оказался всего один пассажир. Удачливый путешественник заснял на видео пустой самолет.

"Заказал себе борт. Лечу один", - пошутил он, записывая видео.

Кадры полета счастливчика быстро разлетелись по социальным сетям.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании "Якутия", осуществлявшей рейс на воздушном судне Boeing-737, это был чартер, летевший по маршруту Якутск - Благовещенск - Якутск.

- На участке "Благовещенск - Якутск" была открыта продажа авиабилетов для пассажиров, желающих отправиться из Благовещенска в Якутск, что часто практикуется при совершении чартерных рейсов в один конец. На указанный обратный рейс было выкуплено четыре авиабилета, - пояснили в пресс-службе.