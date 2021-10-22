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22.10.2021 15:19
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров пригласил австрийцев к созданию в регионе новых производств

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
22 октября в Палате экономики Австрии в Вене состоялась официальная встреча Российско-Австрийского делового совета. В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, приглашенный для представления потенциала крупнейшего промышленного центра и стратегического региона России.
Иностранным инвесторам в Самарской области предлагаются максимально комфортные условия. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Иностранным инвесторам в Самарской области предлагаются максимально комфортные условия. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Иностранным инвесторам в Самарской области предлагаются максимально комфортные условия. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Участников совещания приветствовали президент, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, сопредседатель с российской стороны Владимир Артяков, сопредседатель с австрийской стороны Хельмут Лист, представители российских и австрийских инновационных компаний, центров цифровой защиты и безопасности, торгпредства стран. Самарскую область также представляли партнеры Торгово-промышленной палаты региона и ряд крупных предприятий.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Актуальной темой заседания стали вопросы формирования нового этапа развития двустороннего делового сотрудничества, основанного на цифровой трансформации, новых технологиях, внедрении механизмов государственно-частного партнерства и расширении производственной инфраструктуры.

- Цифровизация экономики и российско-австрийских отношений способствует прогрессу, благодаря технологиям мы смогли поддерживать контакты между странами в последние несколько лет ограничений из-за пандемии. Но ничего не заменит личного общения. Наш деловой совет был создан по инициативе Президента России и выполнял свои задачи и в добрые, и в самые трудные времена. Сегодня мы настроены наверстывать упущенные возможности для инвесторов и партнеров обеих стран, главное соблюдать все меры безопасности и вакцинироваться населению, - обратился к участникам встречи Рихард Шенц.

Представляя новые возможности региона, Дмитрий Азаров напомнил историю деловых отношений бизнесменов из Австрии и Самарской губернии, которая началась более 140 лет назад с момента строительства Жигулевского пивоваренного завода австрийским подданным Альфредом фон Вакано. Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики. В частности, это компании по производству канатных дорог и оборудования к ним, запасных частей и комплектующие для автомобилей и двигателей, по оказанию услуг в области нефте- и газодобычи. Регион заинтересован в расширении экономических контактов с партнерами из Австрии. Реализации новых совместных проектов способствует выгодное экономико-географическое положение Самарской области и ускоренное развитие международных транспортных коридоров.

Фото: Фото Пресс-служба Правительства Самарской области
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Ключевым станет мостовой переход через Волгу, который строится опережающими темпами и входит в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране объект станет частью маршрута "Европа - Западный Китай". Этот новый путь пройдет через эффективно действующие объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры: рядом с ОЭЗ "Тольятти", входящей в тройку лучших в стране, с технопарком "Жигулевская долина" из ТОП-10 Национального рейтинга, где работают более двух тысяч инженеров и айтишников, вдоль территории опережающего развития "Тольятти", признанной самой быстрорастущей в России. Кроме того, в регионе активно развивается индустриальный парк "Преображенка" и еще одна территория опережающего развития - "Чапаевск".

Иностранным инвесторам, в том числе из Австрии, предлагаются максимально комфортные условия, государственные гарантии сохранения налоговых льгот до 2059 года. Уже сегодня в регионе работают предприятия мировых промышленных лидеров, создано 1424 совместных предприятия при участии инвесторов из 76-ти стран.

Помимо промышленно-производственного ресурса в Самарской области действует мощный научно-образовательный кластер. Существующий потенциал стал базой для создания одного из первых в России Научно-образовательных центров мирового уровня "Инженерия будущего". Налажено взаимодействие университетов с предприятиями.

- Мы открыты к сотрудничеству и будем рады установить новые партнерские отношения с австрийскими учебными заведениями и индустриальными партнерами. С помощью инжиниринговых центров мы уже поддерживаем технологическую готовность предпринимателей к возрастающим требованиям автомобилестроительного, аэрокосмического и цифрового кластеров, - обратился к совету самарский губернатор.

Дмитрий Азаров подробно рассказал о новостях крупнейшего предприятия "РКЦ "Прогресс", в том числе, о нашумевшем в начале месяца научном эксперименте, когда с космодрома Байконур ракета вывела на орбиту "Союз МС-19" с творческим экипажем на борту для съемок первого в истории художественного фильма.

Фото: Ирина Чечурина
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Несмотря на промышленную нагрузку, в том числе химическое и нефтехимическое производство, Самарская область выполняет экологические обязательства перед мировым сообществом. Благодаря применению предприятиями наилучших доступных технологий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за последние 10 лет сократились в регионе почти на 20 процентов.

Глава региона подчеркнул, что "регион является идеальным местом для реализации совместных проектов и гуманитарного обмена". Отдельно Дмитрий Азаров обратился к партнерам с предложением провести следующие заседания Межправительственной комиссии Россия-Австрия и Российско-Австрийского делового совета на берегах Волги в Самарской области, чтобы лично познакомиться с потенциалом представленного стратегического региона России.

Справка "РГ"

Российско-Австрийский деловой совет (РАДС) действует с 2008 года. Инициатива его создания выдвинута в ходе бизнес-форума в рамках официального визита Президента России в Австрию в мае 2007 года. В 2017 году прошли юбилейный бизнес-форум и плановое заседание в Казани. В 2018-м в Вене состоялась сессия РАДС "на полях" визита Президента РФ в Австрию. Последнее по времени заседание прошло в 2019 году на площадке ТПП России в Москве. В 2021-м совещание проводится по согласованию сторон в Вене с соблюдением всех необходимых мер противодействия распространению COVID-19 по QR доступам для участников.

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