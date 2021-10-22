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22.10.2021 16:11

Олег Николаев представил шесть прорывных проектов Чувашии

Текст: Сергей Кирсанов
Проекты фронтальной стратегии позволят использовать преимущества Чувашии в отдельно взятых направлениях и сделать их привлекательными для инвестиций. Об этом глава республики Олег Николаев заявил в ходе селекторного совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и полпредом президента России в ПФО Игорем Комаровым, где были представлены шесть проектов, призванных оказать наибольшее влияние на социально-экономическое развитие региона.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам Николаева, при успешной реализации проектов объем инвестиций составит около 607,8 миллиарда рублей, из которых 313,4 миллиарда рублей - внебюджетные средства. Также будет создано более трех десятков производств и 40 тысяч дополнительных рабочих мест. Глава республики отметил, что основными драйверами роста экономики республики станут промышленное производство, аграрный комплекс, кластерные структуры, сфера информационных технологий, туризм.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Так, проект "Чебоксарский агломерационный кластер: территория возможностей. Международный центр креативной цифровой экономики" предусматривает создание точек притяжения в трех локациях: организацию центра креативных индустрий "Чувашия EXPO" на неиспользуемых площадках бывшего Агрегатного завода, создание делового центра креативной экономики со студией для производства оригинального мультимедийного контента и строительство эко-кампусов международного уровня СHU-DO - "Чувашская долина". Второй проект - "Чувашия - центр туристического брендового маршрута "Рунический путь" предполагает создание двух маршрутов - большого и малого. На малом маршруте, который пройдет по территории республики, планируется отработать технологию проектирования, брендирования и продвижения туристско-экскурсионных программ. Большой маршрут призван объединить более 12 регионов России, сохранивших культурные артефакты, связанные с рунами, включая археологические памятники и памятники природы.

Еще один проект - "Межотраслевая экосистема "Агропрорыв", который предусматривает создание комплекса с лабораториями геномной селекции, трансплантации эмбрионов, строительство высокотехнологичного племрепродуктора второго порядка по производству инкубационного яйца, а также формирование цифровой системы племенного животноводства, которая подразумевает маркировку животных.

Проектом "Цифровой энергоэффективный регион" предлагается реализация стратегической программы электротехнического кластера Чувашии как потенциального драйвера Индустрии 4.0 и создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Волжская долина".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фронтальная стратегия позволит повысить частные инвестиции в Чувашию

Проектом "Особая экономическая зона в г. Новочебоксарске" планируется создание особой промышленно-производственной площадки на 1 этапе на территории города, а на 2 этапе - ее расширение на Чебоксарскую агломерацию. Специализироваться ОЭЗ будет на химической промышленности и глубокой переработке отходов.

Проектом "Волга - экологический прорывной регион ESG" предлагается поддержать исследования трансформации углекислого газа в системе "воздух-вода" путем создания карбонового полигона и карбоновой фермы в акватории и прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС.

Представленные проекты направлены на расширение возможностей жителей республики по самореализации, созданию комфортной и безопасной атмосферы. Одной из основных задач региона сейчас является сокращение оттока населения.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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