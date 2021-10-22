Подавший сигнал тревоги самолет приземлился в Казани

Борт авиакомпании S7, подавший сигнал тревоги после вылета из Домодедово в Казань, благополучно приземлился в аэропорту столицы РТ.

Как сообщил пресс-секретарь аэропорта Казани Адель Гатауллин, во время выполнения рейса была проведена плановая проверка систем наземного оборудования службы ОрВД.

- Экипаж S7 Airlines перед вылетом был предупрежден о просьбе диспетчеров ОрВД выставить для тестирования код потери связи 7600. Инцидентов во время полета не было. Борт в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Казани, - сообщил Гатауллин.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер, следовавший до Казани, подал сигнал тревоги через некоторое время после вылета из Москвы.