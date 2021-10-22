Самолет из Нижнего Новгорода в Москву вернулся в аэропорт после взлета

Самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт сразу после взлета. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.

- Воздушное судно, следовавшее из Нижнего Новгорода в Москву, через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт вылета. В настоящее время с пассажирами работает представитель авиакомпании, - пояснили в пресс-службе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Россия", рейс SU6230 вернулся в воздушную гавань по технической причине. Посадка прошла в 17:55. Было принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. Полет будет выполнен в 21:00, пассажирам предоставляются напитки и горячее питание.