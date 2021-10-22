В Чувашии из-за нехватки кислорода в больницах объявлен особый режим

В Чувашии объявлен режим повышенной готовности из-за проблем с поставками кислорода в больницы.

Об этом было заявлено на экстренном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов, - заявил глава республики Олег Николаев.

К решению проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних регионов, добавили в пресс-службе руководителя республики.

Ранее на заседании оперативного штаба глава региона отмечал, что для обеспечения пациентов медучреждений республики ежедневно требуется около 45 тонн медицинского кислорода. В инфекционных госпиталях Чувашии на данный момент находятся более 3,3 тысячи человек, 997 из них находятся в тяжелом состоянии, 94 - в крайне тяжелом. Поэтому, по словам Николаева, вопрос приходится решать в ручном формате.