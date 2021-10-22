В Казани умер известный преподаватель и фотожурналист Юрий Фролов

В Казани на 84-году жизни скончался заслуженный преподаватель Казанского университета, известный фотограф Юрий Фролов.

Более полувека Юрий Иванович проработал на кафедре журналистики Казанского университета. Он воспитал несколько поколений журналистов. В числе его студентов был и главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. Юрий Фролов дружил с "РГ". Его воспоминания вошли в книгу "В. Фронин. Пепел и алмаз".

Фото: Олег Косов/РГ

Круг научных интересов Юрия Фролова был широк: русская эмигрантская пресса, история отечественной журналистики ХХ века, творчество ведущих отечественных публицистов. Он написал более 200 статей.

Кроме того, Юрий Иванович был талантливым фотографом. Его снимки украшали страницы республиканских и центральных изданий. Он вел фотолетопись Казанского университета и острова Свияжска. Более 600 снимков, охватывающих период с 1980 по 1990 годы, были переданы в дар музею-заповеднику. На свияжской земле состоялась и последняя выставка работ Юрия Фролова в 2018 году, приуроченная к его 80-летию.

Прощание с Юрием Ивановичем состоится 23 октября, в поселке Мирный.

Справка "РГ"

Юрий Иванович Фролов родился 28 апреля 1938 года в Пензе. В 1960 году окончил художественное училище в Пензе. Работал художником-оформителем на Пензенском часовом заводе, учителем рисования и черчения в школе, военным корреспондентом газеты Приволжского военного округа "За Родину", фотокорреспондентом в редакции газеты "Комсомолец". В 1968 году стал выпускником отделения журналистики историко-филологического факультета Казанского государственного университета. В том же году он начал работать в КГУ.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2004). Заслуженный преподаватель Казанского университета (2008). Ветеран труда РФ. Награжден знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом" (2013).