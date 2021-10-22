В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября

Нерабочие дни в Нижегородской области начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

Продолжить работу, согласно документу, могут непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные учреждения, магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости и ряд других.

На время нерабочих дней в нижегородских школах устанавливаются каникулы, в детских садах будут лишь дежурные группы. Продолжат работу музеи и спортивные организации, но допуск туда будет вестись по мультипассам или QR-кодам. Общепит будет функционировать в режиме доставки. Для тех организаций, которые не будут работать в ближайшие две недели, предусмотрена выплата в размере одного месячного МРОТ на каждого сотрудника.

QR-код или мультипасс нужно будет предъявить при входе в торгово-развлекательные центры, салоны красоты, музеи, зоопарки и прочие общественные пространства.

По словам губернатора, после завершения нерабочих дней доступ в организации общепита, торговли и прочие будет открыт только для тех, кто вакцинировался или болел в течение последних шести месяцев. Результаты ПЦР-тестирования достаточным основанием для доступа не будут. Об этом глава региона предупредил у себя в Instagram.

- Данное решение принято, прежде всего, исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения. Сейчас в области развернуто более 9 100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации, - пояснил Глеб Никитин.