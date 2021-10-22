Новости

Число погибших при взрыве под Рязанью выросло до 15 человек 11:47
Оперштаб: В Москве выявлено 8166 новых случаев COVID-19 11:40
На порталах госуслуг регионов будет доступно больше сервисов 11:39
В Беларуси могут ввести дополнительные стимулы для владельцев электромобилей 11:34
Число погибших на заводе под Рязанью выросло до девяти 11:23
Федор Емельяненко оказался легче Джонсона на 13 кг перед их боем 11:18
Появилось видео с места взрыва на пороховом заводе под Рязанью 11:17
К месту взрыва под Рязанью направили санавиацию 11:05
Как получить QR-код, когда есть антитела, но нет прививки 11:02
Известный бурятский борец найден погибшим в затопленной машине 11:00
В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября 10:55
Россияне признались, чем на самом деле занимаются на работе 10:53
Оператор, погибшая от выстрела Болдуина, успела выложить видео со съемок 10:51
Пострадавший при взрыве под Рязанью получил ожоги 99 процентов тела 10:36
Из-за роста заболеваемости на Среднем Урале введут QR-коды раньше срока 10:29
Александр Кержаков отсудил у воронежской фирмы 290 миллионов рублей 10:27
В Москве сорвался лифт с десятью пассажирами 10:23
По факту пожара на пороховом заводе по Рязанью начата проверка 10:15
В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября 10:15
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек 10:14
Проценко: Нерабочие дни будут повторяться, пока не наработаем иммунитет 10:10
Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать баланс карты 10:05
МИД: РФ выступает за присоединение КНР к режиму контроля за ракетными технологиями 09:58
Врач назвал три продукта, которые спасут от выпадения волос после COVID-19 09:52
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 10:15
Рубрика: Власть

В Нижегородской области нерабочие дни начнутся с 25 октября

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Нерабочие дни в Нижегородской области начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Проценко: Нерабочие дни будут повторяться, пока не наработаем иммунитет

Продолжить работу, согласно документу, могут непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные учреждения, магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости и ряд других.

На время нерабочих дней в нижегородских школах устанавливаются каникулы, в детских садах будут лишь дежурные группы. Продолжат работу музеи и спортивные организации, но допуск туда будет вестись по мультипассам или QR-кодам. Общепит будет функционировать в режиме доставки. Для тех организаций, которые не будут работать в ближайшие две недели, предусмотрена выплата в размере одного месячного МРОТ на каждого сотрудника.

QR-код или мультипасс нужно будет предъявить при входе в торгово-развлекательные центры, салоны красоты, музеи, зоопарки и прочие общественные пространства.

По словам губернатора, после завершения нерабочих дней доступ в организации общепита, торговли и прочие будет открыт только для тех, кто вакцинировался или болел в течение последних шести месяцев. Результаты ПЦР-тестирования достаточным основанием для доступа не будут. Об этом глава региона предупредил у себя в Instagram.

- Данное решение принято, прежде всего, исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения. Сейчас в области развернуто более 9 100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации, - пояснил Глеб Никитин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19 Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Песков: Речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом
За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах
Матвиенко: Россия постарается выполнить допзаказы на газ из Европы
Появилось первое фото Алека Болдуина после смертельного выстрела на съемках
"Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям