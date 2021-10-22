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22.10.2021 11:18
Рубрика: Власть

В Пензенской области бесплатно газифицируют отдельные домовладения

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Губернатор Олег Мельниченко инициировал новые меры поддержки для семей с детьми.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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Он предложил дополнить реализуемый по поручению президента федеральный закон о бесплатном подведении газа к границам земельных участков домовладений - новой региональной преференцией для малообеспеченных пензенцев.

- В этом году средняя стоимость договора под ключ на устройство сети газопотребления в границах земельного участка, включающего в себя и цену оборудования, составила 110 тысяч рублей. Для людей с небольшими доходами это нереальные затраты, поэтому важно оказать содействие. На данный момент проведен подробный анализ - определено количество домов, подлежащих газификации в следующем году, собственники которых нуждаются в дополнительной адресной помощи. Считаю, что новая мера социальной поддержки таким семьям необходима, она позволит улучшить их бытовые условия - пояснил Олег Мельниченко.

К особой категории отнесены малообеспеченные семьи, воспитывающие трех и более детей или ребенка-инвалида.

Обязательным условием для предоставления меры социальной поддержки будет являться постоянное проживание в доме, подлежащем подключению к голубому топливу, а также наличие права собственности на жилое помещение и принадлежности его к жилищному фонду.

Инициатива будет рассмотрена на ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области, не вызывает сомнений, что она будет принята.

На сегодня в регионе газифицировано 97,8 процентов домовладений. Но остается 323 населенных пункта, не обеспеченых голубым топливом, они подлежат догазификации. Это порядка 26,8 тысяч домов, которым в соответствии с поручением президента к границе участка бесплатно должна быть подведена труба для дальнейшего подключения и разводки непосредственно в самом домовладении. До конца 2022 года все работы по догазификации должны быть завершены.

В этом году газопровод высокого давления открыт в Городищенском районе Пензенской области. Длина участка газопровода, ведущего от города Сурска до Средней Елюзани, составляет 12 километров. Завершение строительства позволило газифицировать более тысячи домовладений в селах Средняя и Верхняя Елюзань. Также к голубому топливу подключили перспективные агропромышленные предприятия Городищенского района.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Газ для сельского жителя очень важен, потому что это резко повышает комфортность жизни, снижает трудозатраты. Большое значение он имеет и для объектов сельской экономики - с подключением к газу они получают новый импульс для своего развития. Очень рад, что этот 12-ти километровый газопровод высокого давления был построен в кратчайшие сроки. Это позволит уже в ближайшее время подать газ, как в дома, так и на объекты сельской экономики, - пояснил Олег Мельниченко.

Чтобы осуществить программу догазификации на территории Пензенской области дополнительно выделяется более трех миллиардов рублей.

Запущен электронный портал Единого оператора газификации. Он позволяет направить предварительную заявку на подключение частных домовладений к сетям газоснабжения без взимания средств граждан. Статус обращения можно отслеживать в "Личном кабинете". На портале можно получить перечень документов, необходимых для заключения договора о присоединении к сети, узнать механизм ускоренного подключения, а также обратиться за дополнительной информацией и разъяснениями через форму обратной связи.

Планируется, что пензенцы смогут подавать заявки на газификацию несколькими способами. Портал, вне зависимости от способа их подачи, будет аккумулировать все эти заявки.

Контакт

Электронный портал Единого оператора газификации доступен на сайте connectgas.ru.

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