В Пензенской области увеличат финансирование ремонта дорог

Два миллиарда рублей будет выделено на ремонт и строительство опорных и муниципальных дорог в Пензенской области в виде субсидий муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда. Такое решение озвучил губернатор Олег Мельниченко, дополнительное финансирование поступит в 2022 году.

- Необходимость ремонта и строительства дорог, в том числе в небольших населенных пунктах, остается одной из самых актуальных задач. В следующем году сделаем акцент на сети опорных и муниципальных дорог, - заверил глава региона. - Муниципалитетам выделим субсидию из областного дорожного фонда в размере 1,7 миллиарда рублей. Ещё 300 миллионов рублей будут направлены на ремонт автодорог в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Реализация программы будет носить заявочный характер, все проекты, претендующие на финансирование, пройдут оценку с точки зрения эффективности. В первую очередь отдадут предпочтение объектам социальной инфраструктуры в микрорайонах новой застройки. Главам муниципалитетов поручили учитывать предложения и запросы местных жителей.

В этом году на территории региона отремонтировали более 600 километров автодорог общего пользования, из них 277 километров - дороги регионального и межмуниципального значения, 170 километров - местного значения. Также 150 километров магистралей привели в надлежащее состояние в рамках реализации дорожного нацпроекта.

Дорожные работы проводились на территории 20 муниципальных районов области, однако в самих селах и малых городах накопился недоремонт дорог особенно там, где активно ведется жилищное строительство. Главная проблема - все действующие программы построены по принципу софинансирования работ, однако в худом муниципальном бюджете денег может не найтись даже на сметную документацию. В 2021 году в Пензенской области главы 63 муниципальных образований изыскали средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог. Ими было получено положительное заключение госэкспертизы. Только после этого на ремонт автодорог были выделены субсидии из дорожного фонда Пензенской области. Деньги привели в порядок более 170 километров дорог местного значения.

Пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области сообщила, что субсидии муниципалитетам выделяются уже пятый год подряд. С каждым годом сумма увеличивается: если в 2016 году был выделен 121 миллион рублей, то в 2021 году - свыше миллиарда рублей.

Если говорить о Пензенской области, то за прошедшие несколько лет было привлечено порядка 12 миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы поправить ситуацию с дорогами в регионе.

В ближайшее время предстоит реализовать еще ряд крупных инфраструктурных проектов. Это реконструкция дороги на проспекте Строителей, ремонт дороги на улице Рябова и строительство дорожной развязки на трассе М-5.

Кстати

Ранее в Пензе реконструкция Бакунинского моста и подходов к нему с улиц Урицкого и Злобина осуществлялась в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 930 миллионов рублей. Обновленная бетонная переправа имеет три полосы движения с возможностью увеличения их до четырех. Обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Выполнены работы по устройству ливневой канализации, архитектурной подсветки моста и набережной, освещению проезжей части и подходов, переустройство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения, сетей связи.