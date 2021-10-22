В Самаре простились с актером Виктором Евграфовым, сыгравшим Мориарти

В Самаре сегодня похоронили актера, каскадера и художника Виктора Евграфова, сыгравшего роль Мориарти в самом известном советском фильме о Шерлоке Холмсе.

Артист скончался на 74-м году жизни. Недавно Евграфов переболел коронавирусом. Прощание прошло в военно-историческом музее. Народ подходил в течение всех двух часов, людей было очень много. Среди них были родственники, друзья, студенты и коллеги из Самарского института культуры, где преподавал Виктор Иванович.

Как сообщает ТАСС, на церемонии прощания племянник актера рассказал о том, что изначально его дядя не собирался выбирать такую профессию, ведь был из семьи военного. Но судьба распорядилась по-своему. Евграфов блестяще окончил ГИТИС. Сыграл в 25 фильмах, в более чем 30 картинах выполнял трюки как профессиональный каскадер. Мировую известность ему принесла блестяще сыгранная роль профессора Мориарти в киноэпопее о Шерлоке Холмсе.

Автор этих строк в конце 2016 года была на презентации энциклопедии "Самарские тайны российского кино" журналиста и писателя Владимира Плотникова. Вместе с ним книгу презентовал один из главных героев издания - Виктор Евграфов. Именно его персонаж - профессор Мориарти - попал на обложку как самый известный кинообраз, сыгранный самарскими актерами.

Актера похоронили на городском кладбище.