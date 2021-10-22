В Удмуртии нашли очаг высокопатогенного птичьего гриппа

В Удмуртии обнаружен очаг высокопатогенного птичьего гриппа. Вирус нашли в Ижевске в микрорайоне Люлли в одном из подсобных хозяйств, пояснили в Главном управлении ветеринарии республики. Местный житель сообщил о гибели всей домашней птицы. Ветеринары, после исследования проб, подтвердили диагноз.

В управлении пояснили: сейчас важно предотвратить распространение вируса. Границы предполагаемого эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения уже определены. Но сколько домашней птицы может оказаться заражено и должно быть уничтожено, уточняется. Хозяин погибших кур вызвал ветеринаров лишь через три дня после происшествия.

Вопрос об объявлении карантина решится в ближайшее время. В выходные на этой территории пройдут совместные рейды управления ветеринарии и МЧС.

Специалисты напомнили, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей. У человека болезнь может протекать с тяжелыми последствиями и даже со смертельным исходом.