Депутаты отправили на доработку соглашение о "школьной" концессии

Депутаты бюджетного комитета решили не выносить на ближайшую сессию Законодательного собрания Новосибирской области вопрос об утверждении проекта концессионного соглашения о строительстве в регионе шести школ. Ряд принципиальных замечаний требует доработки проекта.

Как сообщил на заседании комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности министр образования региона Сергей Федорчук, в области, прежде всего Новосибирске, ощущается дефицит мест в общеобразовательных учреждениях - необходимо построить не менее 20 новых школ на 21 тысячу учащихся. Проблему частично можно решить за счет механизма концессии. ООО "Пятая концессионная компания "Просвещение" готово выступить инвестором строительства шести школ на 5775 мест в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.

Детали проекта уточнил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Компания-концессионер берет на себя проектирование, строительство, эксплуатацию объектов. Концедент в лице министерства образования региона должно предоставить земельные участки и капитальный грант. По предварительным расчетам, реализация проекта обойдется государству в 14,7 миллиарда рублей, из которых 5,9 миллиарда - средства федерального бюджета, 7,5 миллиарда - областного и 1,3 - муниципального.

При обсуждении выяснилось, что у парламентариев осталось немало вопросов, хотя, как напомнил депутат Глеб Поповцев, проект соглашения почти три месяца рассматривала рабочая группа с участием депутатов Заксобрания и представителей областного правительства.

Каков норматив средств на оснащение учебного места? Кто должен отвечать за безопасность школьников в процессе эксплуатации учреждений? На какую выгоду рассчитывает концессионер? Не лягут ли финансовые обязательства концедента чрезмерной нагрузкой на бюджет? С такими вопросами к чиновникам обратились депутаты Сергей Гайдук, Ирина Диденко, Алексей Андреев, Валентин Сичкарев. А Николай Машкарин констатировал, что предусмотренные в концессионном соглашении санкции точно не мотивируют концессионера завершить строительство объектов в срок.

На вопросы депутатов Ивана Мороза и Константина Антонова о причинах привлечении в качестве концессионера именно данной компании Сергей Федорчук ответил, что она сама выступила с такой инициативой, и желающих составить ей конкуренцию в отведенные законом сроки не нашлось.

Первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов подчеркнул, что депутаты заинтересованы в появлении новых школ, однако нужно быть уверенным в том, что условия соглашения выполнимы.

Итог обсуждения подвел спикер регионального парламента Андрей Шимкив. По его словам, в соглашении есть признаки нарушения трех федеральных законов. Присутствуют расхождения в цифрах и некорректные формулировки (например, общая площадь объектов должна составлять не более 28 тысяч квадратных метров - это позволяет концессионеру построить всего пять тысяч). Полгода на проектирование и год на строительство - слишком сжатые сроки. "Вы нам предлагаете согласовать концессию, которая заведомо невыполнима в 2022 году. Поэтому мы рискуем лишиться федеральных денег", - эти слова председатель Заксобрания адресовал министрам регионального правительства.

Комитет единогласно поддержал предложение Андрея Шимкива не выносить вопрос на ближайшую сессию и дать возможность доработать проект соглашения.

Комментируя решение, заместитель председателя комитета Ирина Диденко отметила: "Проект соглашения поступил к нам 30 июня, мы активно над ним работали, сформулировали замечания и рекомендации. Но многие ключевые вопросы так и не нашли в нем отражения. Речь, в частности, идет о соответствии федеральным законам о концессиях, об образовательном процессе, о распределении полномочий".

Между тем

Бюджетный комитет также рассмотрел поправки в закон "Об инвестиционном фонде Новосибирской области". Как пояснила Ирина Диденко, за счет средств инвестфонда предлагается реализовывать все концессии и проекты ГЧП, кроме тех, которые связаны с дорожным фондом области. При этом размер инвестиционного фонда будет ограничен двумя процентами собственных доходов регионального бюджета.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив подчеркнул, что ограничения нужны для того, чтобы исполнительная власть в рамках установленного лимита сама решала, какой из проектов приоритетнее. Комитет единогласно проголосовал за принятие изменений в закон.