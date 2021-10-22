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22.10.2021 13:47
Рубрика: Власть

На площадке ледовой арены в Новосибирске монтируют наружное освещение

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Четырнадцать мачт наружного освещения высотой 30 метров установят на площадке строящейся в Новосибирске многофункциональной ледовой арены. Они будут расположены по всей окружности спортивного комплекса.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Кроме того, по информации министерства строительства Новосибирской области, на объекте будет смонтировано более 130 вентиляционных систем. Уже идет поставка оборудования от одного из ведущих российских производителей инновационной климатической техники. Вентиляционные системы отвечают всем санитарно-гигиеническим, эксплуатационным, экологическим требованиям, а также соответствуют нормам пожарной безопасности.

Фото: Татьяна Кравченко
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Генеральный подрядчик ООО "ЭлинАльфа" в соответствии с графиком продолжает работы по созданию теплового контура здания - на основной арене завершается укладка профлиста, на малых аренах - фальцевой кровли, устанавливаются стеклопакеты, проводится утепление. Монтируются системы отопления и водоснабжения.

На стройплощадке проведена выездная вакцинация рабочих антиковидным препаратом.

Выполнение графика работ контролирует региональный минстрой. На объекте организован ежедневный мониторинг строительства, раз в неделю проходят заседания оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Справка

Строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, где пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, предусмотрено федеральным проектом "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Шестиэтажный спорткомплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров будет включать основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей, спортивный и тренажерный залы, спортивные раздевалки, офисы для делегаций и вспомогательные помещения.

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