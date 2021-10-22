Росгидромет создаст систему экологического мониторинга на Байкале

Росгидромет в 1 квартале 2022 года завершит работу по сбору экологических данных и созданию системы экологического мониторинга Байкальской природной территории. Об этом заявили на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны озера.

Отмечается, что ресурс будет пополняться данными Росгидромета, МЧС, контрольно-надзорных органов, представителей науки и бизнеса. Доступ к информации будет открытым.

В ходе заседания также шла речь о реализации реформы обращения с отходами на территории Байкала.

"В 2022 году должна быть завершена инвентаризация свалок и впоследствии начата незамедлительная ликвидация таких объектов. А с учетом режима охраны центральной экологической зоны Байкала, строительство полигонов ТКО должно осуществляться только за ее пределами", - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В свою очередь, Минстрой совместно с Минфином, Минприроды, правительством Иркутской области и Бурятии должны к концу 2021 года подготовить предложения по строительству очистных сооружений на Байкальской территории.

Кроме того, Росреестр подготовит законодательную инициативу по аналогии с "лесной амнистией", которая устранит противоречия в сведениях государственных реестров и позволит установить границы населенных пунктов без пересечений.