Школьники Тувы раньше срока уйдут на каникулы из-за COVID-19

Школьные каникулы в Республике Тыва начнутся на неделю раньше намеченного ранее срока - 25 октября. Об этом сообщил сегодня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Владислав Ховалыг.

Отдых от занятий продлится до 7 ноября. Решение отпустить школьников на каникулы раньше, чем планировалось, руководитель принял, по его словам, ради здоровья детей. "В Туве, как и по всей стране, идет рост заболеваемости COVID-19, а статистика за прошедшие сутки меня сильно взволновала. Из 70 заболевших больше половины - это дети", - написал Владислав Ховалыг.

Ситуация, добавил глава региона, тревожит: "Нам важно не допустить ухудшения, чтобы не нависла угроза локдауна".