Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков возместил более 75 миллионов рублей ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов. О том, что деньги с Быкова взяли, заявил СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Там расследуется уголовное дело против предпринимателя об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На юридическом языке это называется "принятием мер к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации".

Об этом деле следствие рассказывает следующее. С сентября 2014 года по июнь 2017-го между двумя иностранными компаниями и Анатолием Быковым были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. По условиям соглашений, эти компании "уступили Анатолию Быкову права требования долга к трем организациям, аффилированным обвиняемому, расположенным в городе Красноярске".

С января 2017 года по декабрь 2019-го организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. С полученных доходов Быков не заплатил больше 60 миллионов рублей. В настоящее время, по утверждению ведомства, ущерб, причиненный преступлением, погашен в полном размере. Анатолий Быков заплатил долг- 60 миллионов рублей, пени и штраф - 15 миллионов. Всего - более 75 миллионов рублей.

Расследование дела продолжается.