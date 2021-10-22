Строителям представили комплексный план развития Норильска до 2035 года

В Красноярском крае на базе Сибирского федерального университета состоялось роуд-шоу, посвященное комплексному плану социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. Участие приняли члены правительства региона, представители администрации Норильска, ГМК "Норникель", руководители предприятий строительной отрасли края.

Профессиональному сообществу представили возможные варианты участия в проектах, которые будут реализовываться в Норильске в ближайшее десятилетие. Это реновация жилого фонда, масштабная замена инженерных сетей, строительство и реконструкция социальных учреждений, благоустройство и многое другое. Потенциальным подрядчикам рассказали об особенностях работы в условиях Крайнего Севера и о соответствующих требованиях.

По плану до 2024 года и на перспективу до 2035-го на развитие заполярного города будет выделено более 120 млрд рублей. Это 24 миллиарда из федерального бюджета, 14,7 млрд - из краевого бюджета и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля".

Одним из приоритетных направлений является реновация жилищного фонда города. Предполагается снести 45 аварийных зданий и построить более 80 домов. Кроме того, будут предоставлены социальные выплаты 1860 семьям на приобретение жилья в районах с благоприятными климатическими условиями.

Масштабные преобразования ждут жилищно-коммунальный сектор города. В планах - термостабилизация грунтов под 51 многоквартирным домом, реконструкция и капитальный ремонт свыше 660 км сетей коллекторного хозяйства и более 250 км энергосетей.

Также будут благоустроены три общественных территории и шесть дворов благодаря федеральному проекту "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В Норильске построят школу на 1100 мест, детский сад на 270 мест, поликлинику на 1000 посещений в смену; реконструируют и капитально отремонтируют здания для детского сада на 236 мест и центра социального обслуживания.

Строительство гидротехнического сооружения (плотины) на реке Норильской позволит решить проблему обеспечения жителей водой. Запланировано возведение пожарного депо.

Правительство края намерено продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны, в частности, на предложениях самих жителей Норильска.

Прямая речь

Николай Зуев, заместитель председателя правительства Красноярского края:

- Работа по подготовке комплексного плана развития Норильска началась в 2020 году по инициативе губернатора края Александра Усса. И уже до конца октября этого года документ поступит на подписание председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Ожидается, что в ноябре будет подписано соглашение о реализации. Мы заинтересованы в том, чтобы реализация запланированных мероприятий состоялась в обозначенные сроки, поэтому заблаговременно обсуждаем их с представителями строительного комплекса региона.

По словам заместителя председателя правительства Красноярского края Сергея Козупицы, на протяжении последних 30 лет в Норильске не велось жилищное строительство. "Соответственно, там нет необходимой строительной индустрии и рабочих рук для выполнения стоящих перед нами масштабных задач. Наиболее оптимальным было бы привлекать к реализации проектов на севере края наши региональные строительные ресурсы", - цитирует зампреда правительства пресс-служба кабинета министров.

Комментарий

Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала "Норникель" по развитию активов:

- Очень важно выбрать ответственных, надежных партнеров, которые бы добросовестно и в срок воплотили запланированные проекты. Рассчитываем найти таких подрядчиков среди красноярских строительных и промышленных организаций, которые имеют представление о работе в непростых климатических и логистических условиях севера. Ведь реализация масштабного плана развития Норильска подарит северной столице новый облик, ее жителям - комфорт, а участникам реновации - бесценный опыт и ведущее положение на рынке.

"Строительство и реновация жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры - важнейшая часть комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Она требует немалых ресурсов, в том числе и трудовых. Мы совместно с руководителями градообразующего предприятия "Норникель" обратились к губернатору края с просьбой оказать помощь в поиске подрядчиков, сформировать пул добросовестных строительных организаций. Я очень признателен Александру Уссу и правительству края за сегодняшнее роуд-шоу - для Норильска это возможность значительно продвинуться в реализации намеченных планов", сказал мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Справка "РГ"

Летом 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс вынес на федеральный уровень вопрос о необходимости содействия в восстановлении жилого фонда и городской инфраструктуры Норильска. В работу активно включились Совет Федерации и Правительство РФ.

Результатом совместных усилий стало четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, подписанное в феврале 2021 года между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "ГМК "Норильский никель" в целях подготовки комплексного плана социально-экономического развития Норильска.