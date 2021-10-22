Томич дважды за ночь напал на медиков скорой помощи

В Томской области задержали 21-летнего жителя Парабели, который дважды за ночь совершил нападения на работников скорой помощи районной больницы.

Во втором часу ночи нетрезвый мужчина с раной руки обратился за помощью в приемный покой местной "неотложки".

- Во время осмотра он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель, - рассказал главный врач Парабельской районной больницы Владимир Булычев. - Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение.

По словам главного врача, через некоторое время в скорую помощь обратилась девушка и сообщила, что мужчина на улице потерял сознание. Медики немедленно выехали на место и начали оказывать помощь пострадавшему. Однако когда он пришел в себя, то вновь набросился на фельдшера.

- Нанеся удар фельдшеру ногой, мужчина стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль "скорой", - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Пострадавшие медики написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью.