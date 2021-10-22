В Кемерове восстанавливают исторический облик здания 30-х годов

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово провел капитальный ремонт фасада исторического здания на Притомской набережной, 7"б", в котором ведомство размещается вот уже более 20 лет. Ныне оно предстает в том же виде, в каком украшало город в 30-е.

Лаконичное четырехэтажное здание из камня стало одним из первых капитальных строений активно осваиваемого в 1930-е Притомского участка. В нем расположилась первая в городе комфортабельная гостиница, которая пришла на смену деревянному Дому заезжих, в строй ее ввели в 1933-м.

Своим появлением она знаменовала переход в новую эпоху культуры быта, а внешне еще наследовала принципам конструктивизма. Буквально три-четыре года спустя этот архитектурный стиль уступит место следующему, с приставкой "пост-" и первыми элементами неоклассики. В чистом виде эстетичных представителей авангарда конца 20-х - начала 30-х в городе уже тогда можно было пересчитать по пальцам, а до наших дней дошло еще меньше. И гостиница Притомского участка - один из ярчайших примеров, сохранившихся почти в первозданном виде.

Известно, что с момента начала работы в здании находились не только гостиничные номера, использовалось оно и для других целей. В 1940-е в части помещений размещался эвакогоспиталь, а в 1960-х здесь также располагалось общежитие для молодых специалистов. Ну а более 20 лет назад историческое здание стало домом для комитета по управлению муниципальным имуществом.

Ныне оно имеет охранный статус объекта культурного наследия регионального значения. Для ремонта таких объектов, согласно действующему законодательству, предусмотрен определенный порядок, и в целом реставрировать такие здания - задача не из простых.

Лаконичное четырехэтажное здание из камня в 1930-е Притомского участка. Фото: Из фондов Государственного архива Кемеровской области

- Прежде чем приступить непосредственно к ремонту, мы провели большую подготовительную работу: архитектурно-исторические и библиографические изыскания, экспертизы, проанализировали архивные фотографии здания, документы, касающиеся его конструктивных особенностей, внешнего вида, оригинальных цветовых решений, - рассказывает председатель КУМИ Николай Хаблюк. - На основе полученных данных был разработан проект реставрации фасада здания, после чего мы приступили уже непосредственно к ремонту. Все подрядные организации, которые принимали участие в работах, имеют соответствующие разрешения и лицензии. Так что все было выполнено в четком соответствии с требованиями действующего законодательства об охране объектов архитектурного наследия.

Более 20 лет назад историческое здание стало домом для КУМИ администрации города Кемерово. Фото: Дмитрий Ярощук

В течение лета, не торопясь, специалисты возвращали историческому зданию аутентичный вид. Провели работы по укреплению фундамента, с фасадной части убрали чужеродные элементы - кондиционеры, инженерные сети, частичное остекление балконов, короба вентиляции столовой, которая некогда работала в здании еще с 1930-х. И самое важное - оштукатурили и покрасили стены в родные белый и голубой цвета. В те самые, в которых гостиница в 33-м встречала своих первых постояльцев.

Для ремонта исторического здания есть требования действующего законодательства об охране объектов архитектурного наследия. Фото: Лора Никитина

- Нам удалось вернуть первоначальный вид фасаду здания. Здания уникального, одного из немногих сохранившихся в Кемерове 1930-х годов постройки, относящихся к архитектурной эпохе конструктивизма. Это значимое событие для города, на наш взгляд. И надеемся, оно послужит добрым примером для собственников аналогичных памятников архитектурно-исторического наследия Кемерова, - отметил Николай Хаблюк.

К слову, все специалисты КУМИ знают о культурной ценности здания, а новички и посетители ведомства, пораженные его необычным, выбивающимся из современного антуража видом, нередко интересуются его происхождением и историей. Для любознательных прямо у входа в ведомство размещена информационная табличка о памятнике культурного наследия. Но, впрочем, после исчерпывающих научных изысканий в преддверии реставрации полноценный исторический экскурс могут сделать и сами сотрудники.

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