В месте слияния Большого и Малого Енисея установят статую Будды

Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол ответил на вопрос жителей Республики Тыва относительно стройплощадки на берегу Енисея в Кызыле.

Горожане на протяжении нескольких недель выдвигали версии по поводу строительства загадочного объекта в месте слияния Большого Енисея и Малого Енисея (Бий-Хем и Каа-Хем) в столице Тувы. Там уже некоторое время работает тяжелая техника, разравнивающая территорию. Высказывались предположения о новой смотровой зоне и вертолетной площадке. Бывший глава региона назвал подобные догадки "гуляющими в интернете домыслами".

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Шолбан Кара-оол пояснил, что на стыке двух рек в Кызыле появится основание красивого комплекса, центром которого будет статуя Будды Шакьямуни. По словам вице-спикера Госдумы, это подарок республике в честь столетия государственности Тувы от фонда Кужугета Шойгу по инициативе Сергея Шойгу. Комплекс станет логическим продолжением набережной.