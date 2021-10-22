Врач объяснил, что будет с организмом при отказе от алкоголя на месяц

Медики рассказали, что будет с организмом, который привык периодически получать определенную, пусть даже малую дозу спиртного, при отказе от алкоголя.

При таком сценарии надо быть готовым к тому, что организм потребует сахар. Обычно это происходит на вторые сутки после отказа.

"Все дело в том, что этанол выдавал огромное количество энергии и теперь происходит ее нехватка. Поджелудочная железа усиленно вырабатывает инсулин", - объяснил в интервью "Доктору Питеру" врач клинической лабораторной диагностики Борис Никулин.

По его словам, стабилизация работы поджелудочной происходит примерно через двое суток. В этот период рекомендуется больше пить воды, домашних компотов, достаточно спать. Полное очищение организма можно ожидать на пятую неделю, уточнил эксперт.

Даже три дня воздержания от алкоголя дают о себе знать, уверен врач-хирург Кирилл Ювченко. "Происходит восстановление водно-электролитного баланса, проходит отечность лица, кожа становится более упругой и сияющей", - уточнил он.

Через две недели без спиртного человек ощущает повышение работоспособности, ему становится легче сосредоточиться. Также в этот период налаживается сон.

Кирилл Ювченко посоветовал отслеживать восстановление организма с помощью биохимического анализа крови. "Он поможет определить в каком состоянии находится печень. В полученных результатах смотрите на показатели АСТ, АЛТ, ГГТ", - отметил врач.