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22.10.2021 06:20
Рубрика: Общество

Врач объяснил, что будет с организмом при отказе от алкоголя на месяц

Текст: Оксана Грибанова

Медики рассказали, что будет с организмом, который привык периодически получать определенную, пусть даже малую дозу спиртного, при отказе от алкоголя.

Фото: iStock
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При таком сценарии надо быть готовым к тому, что организм потребует сахар. Обычно это происходит на вторые сутки после отказа.

"Все дело в том, что этанол выдавал огромное количество энергии и теперь происходит ее нехватка. Поджелудочная железа усиленно вырабатывает инсулин", - объяснил в интервью "Доктору Питеру" врач клинической лабораторной диагностики Борис Никулин.

По его словам, стабилизация работы поджелудочной происходит примерно через двое суток. В этот период рекомендуется больше пить воды, домашних компотов, достаточно спать. Полное очищение организма можно ожидать на пятую неделю, уточнил эксперт.

Даже три дня воздержания от алкоголя дают о себе знать, уверен врач-хирург Кирилл Ювченко. "Происходит восстановление водно-электролитного баланса, проходит отечность лица, кожа становится более упругой и сияющей", - уточнил он.

Через две недели без спиртного человек ощущает повышение работоспособности, ему становится легче сосредоточиться. Также в этот период налаживается сон.

Кирилл Ювченко посоветовал отслеживать восстановление организма с помощью биохимического анализа крови. "Он поможет определить в каком состоянии находится печень. В полученных результатах смотрите на показатели АСТ, АЛТ, ГГТ", - отметил врач.

Наука Общество Здоровье СФО

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